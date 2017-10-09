Турция призвала США отменить запрет на выдачу виз

Турция в понедельник призвала США отменить временный запрет на выдачу неиммиграцинных виз, в ответ на который Анкара накануне ввела аналогичный запрет.

В воскресенье посольство США в Анкаре заявило: «Последние события вынудили правительство Соединенных Штатов пересмотреть отношение правительства Турции к обеспечению безопасности объектов и персонала дипмиссий США». В заявлении не уточняются ни причины переоценки, ни предполагаемые сроки приостановки выдачи виз.

В заявлении также говорится: «С целью сократить количество посетителей нашего посольства и консульств на время этой переоценки с настоящего момента мы приостанавливаем все услуги по оформлению неиммиграционных виз в дипломатических объектах США в Турции».

Спустя несколько часов Турция также приостановила визовые услуги для американских граждан с теми же формулировками, что были использованы в заявлении США.

Министерство иностранных дел Турции в понедельник вызвало заместителя главы посольства США, чтобы призвать Вашингтон отменить свое решение касательно выдачи неиммиграционных виз, заявив, что это создает «ненужную напряженность» и привело к падению курса турецкой валюты и стоимости турецких ценных бумаг.

Напомним, что на прошлой неделе власти Турции арестовали Метина Топуза – сотрудника консульства, являющегося турецким гражданином, обвинив его в регулярных контактах с предполагаемыми руководителями того, что официальная Анкара именует террористической сетью, на которую она возлагает ответственность за имевшую место в прошлом году провалившуюся попытку переворота с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция обвиняет в организации попытки переворота мусульманского проповедника Фетхуллу Гюлена, который в настоящий момент проживает в США. Сам Гюлен отрицает причастность к этим событиям.

После неудавшегося переворота власти Турции начали репрессии, в рамках которых были отправлены в тюрьму 50 000 человек, десятки тысяч госслужащих лишились работы и были закрыты более 100 СМИ.

В воскресенье прокуратура Турции предъявила 11 правозащитникам обвинения в пособничестве террористическим организациям, потребовав для них приговора к тюремному заключению на срок до 15 лет.