Трамп: Тиллерсон никогда не угрожал подать в отставку

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон «никогда не угрожал подать в отставку», и назвал сообщения СМИ о размолвке между ними «фейковыми новостями».

В четверг утром Трамп опубликовал твит, в котором подверг критике сюжет NBC о том, что Тиллерсон ранее в этом году был «на грани» отставки из-за напряженных отношений с президентом и остался лишь благодаря уговорам вице-президента Майка Пенса.

«Рекс Тиллерсон никогда не угрожал, что уйдет в отставку. Это фейковые новости от NBC News. Низкие стандарты журналистики. Я не подтверждаю эту информацию», – написал Трамп.

В сюжете также утверждалось, что Тиллерсон назвал Трампа «придурком» после встречи с другими высокопоставленными чиновниками в Пентагоне в июле этого года.

В среду Тиллерсон опроверг предположения о том, что он собирается подать в отставку.

«Что касается нескольких конкретных сообщений, – сказал госсекретарь в самом начале краткой пресс-конференции, – то вице-президенту никогда не приходилось уговаривать меня остаться, поскольку я никогда не намеревался оставить этот пост».

При этом когда Тиллерсону был задан вопрос о том, называл ли он главу государства «придурком», он не стал этого отрицать, однако заявил, что не хочет ввязываться в эти «мелочные» дела, вместо этого похвалив внешнюю политику Трампа, отметив, что она изменила представления о достижимом.

В среду на брифинге в Госдепартаменте официальный представитель ведомства Хизер Нойерт напрямую опровергла сообщения о том, что Тиллерсон назвал президента «придурком», заявив, что он не употребляет подобных выражений.

Тем временем председатель сенатского комитета по международным отношениям республиканец Боб Коркер в среду заявил, что Тиллерсон находится в очень сложном положении и не получает должной поддержки.

Коркер, не стремящийся к переизбранию в будущем году, сказал, что решительно поддерживает госсекретаря и других членов кабинета.

«Я считаю, что госсекретарь Тиллерсон, министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Келли – люди, которые отделяют нашу страну от хаоса», – добавил он.