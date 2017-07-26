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Сенатор Коркер прогнозирует скорое принятие закона о санкциях против России

Боб Коркер

Комитет по международным отношениям собирается вычеркнуть из документа положения о санкциях против КНДР

Глава сенатского комитета по международным отношениям сенатор-республиканец Боб Коркер заявил в среду, что комитет скорее всего удалит положения о санкциях в отношении КНДР из законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Как пояснил Коркер в интервью Washington Post, это гарантирует принятие законопроекта.

По словам Коркера, законопроект, вероятно, станет законом уже «очень-очень скоро».

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