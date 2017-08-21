Опрос: Трамп вызывает замешательство у избирателей ключевых штатов

Более 60 процентов избирателей в трех ключевых штатах, которые помогли Дональду Трампу стать президентом, говорят, что его действия «вызывают у них замешательство».



Участникам совместного опроса телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll предложили ответить на вопрос, какое чувство вызывает у них поведение Трампа после вступления в должность: гордость или замешательство. Почти две трети – 64 процента избирателей Мичигана и Висконсина и 63 процента в Пенсильвании – ответили: замешательство.



Опрос также показал, что рейтинг президента во всех трех штатах опустился ниже 40 процентов. В Мичигане деятельность президента одобряют лишь 36 процентов. В Пенсильвании – 35 процентов, а в Висконсине – 34 процента.



Отвечая на вопрос, какую партия они хотели бы видеть доминирующей силой в Конгрессе после промежуточных выборов 2018 года, 48 процентов избирателей Мичигана назвали Демократическую партию. Такой же ответ дали 47 процентов избирателей Пенсильвании и 46 процентов – Висконсина.



Шесть из десяти опрошенных заявили, что позиции США в мире при Трампе ухудшились.



В трех указанных штатах Трамп победил Хиллари Клинтон с небольшим отрывом, получив 46 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы на выборах в целом.



Опросы проводились после акции сторонников превосходства белой расы и насилия в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, и на фоне реакции Трампа на эти события.



Трамп изначально заявил, что ответственность за насилие несут «многие стороны», но позднее осудил белых националистов. Затем 15 августа президент вновь сделал упор на первоначальное заявление, сказав, что ответственность несут «обе стороны», таким образом уравняв сторонников превосходства белой расы с левыми организациями, устроившими контрдемонстрацию.