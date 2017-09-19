США отправят в Афганистан дополнительно 3000 солдат

Министр обороны Джим Мэттис заявил, что США отправляют еще 3000 военнослужащих в Афганистан. Сейчас там находится 9800 американских солдат и более 26000 подрядчиков.

Во время брифинга в Пентагоне, Мэттис сказал журналистам, что США увеличат количество солдат на «больше, чем 3000». Министр обороны отказался назвать точное количество военнослужащих, которое отправится в Афганистан. «Честно говоря, я еще не подписал последние приказы», - сказал он.

«Большинство из них уже по пути или сейчас получают приказ», - сказал Мэттис, - «и я бы предпочел не давать больше информации, которая поможет врагу».

Высший командный состав в Пентагоне называет нынешнюю ситуацию в Афганистане «тупиковой» и просит больше войск.

Размещение дополнительного контингента увеличит группировку американских войск до 14000 человек. 16 лет назад, после событий 11 сентября, США вошли в Афганистан, чтобы свергнуть администрацию, возглавляемую «Талибаном» и членами террористической сети «Аль-Каида».

Решение увеличить военный контингент является изменением мнения Дональда Трампа о путях разрешения конфликта в Афганистане – самой длинной войне США. До своего избрания в прошлом году кандидат Трамп регулярно призывал к полному выводу американских войск из этой страны.