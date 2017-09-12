Мнучин: Китай может столкнуться с новыми санкциями со стороны США

Глава Минфина США призвал Пекин соблюдать режим международных санкций против Северной Кореи
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что если Китай не станет соблюдать режим санкций, утвержденных Совбезом ООН против Северной Кореи, то Вашингтон рассмотрит вопрос о введении американских финансовых санкций в отношении Пекина с целью ограничить доступ китайских физических и юридических лиц к американской финансовой системе.
В комментарии телеканалу CNBC Мнучин отметил, что Китай согласился на «исторические» санкции в отношении КНДР в понедельник в ходе голосования в Совете Безопасности ООН.
«Если Китай не будет придерживаться этих санкций (ООН), то мы введем дополнительные санкции по отношению к ним, чтобы закрыть им доступ к американской и международной долларовой системе, и это будет вполне значимой мерой», – сказал глава Минфина США.
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