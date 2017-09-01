Правительство США достигло соглашения по иску об иммиграционном указе

Иностранные граждане, лишившиеся права въезда в США в результате иммиграционного указа президента Дональда Трампа, теперь получат от правительства помощь при повторной подаче документов на визу, в соответствии с заключенным в четверг мировым соглашением.

Адвокаты по защите гражданских прав заключили с администрацией Трампа соглашение, в соответствии с которым правительство согласилось уведомить всех лишившихся права въезда в страну иностранных граждан, что они могут в течение трех месяцев повторно подать документы на визу при содействии Министерства юстиции.

В обмен на это истцы согласились снять обвинения.

Трамп в первую же неделю в должности подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Указ вызвал бурные протесты как в США, так и в других странах, и спровоцировал целую серию судебных тяжб. Одна из них, инициированная двумя иракцами, работавшими на США в Ираке, завершилась мировым соглашением в четверг.