Министерство юстиции США требует отменть решение гавайского судьи

Министерство юстиции США требует, чтобы Верховный суд заблокировал решение федерального судьи, решившего смягчить некоторые положения иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Соответствующая чрезвычайная апелляция была подана вечером в пятницу.

В четверг окружной судья Деррик Уотсон из штата Гавайи резко раскритиковал указ, назвав его «противоречащим здравому смыслу». Уотсон расширил список так называемых «приемлемых семейных отношений», позволяющих людям из шести преимущественно мусульманских стран – Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – получить визу для воссоединения с семьей в США

Таким образом, согласно постановлению судьи из Гонолулу, запрет на въезд в страну не распространяется на дедушек, бабушек, внуков, зятьев, невесток, тетушек, дядюшек, племянниц, племянников и двоюродных братьев проживающих в США людей. Ранее, согласно решению Белого дома, всем им был запрещен въезд в США.

Уотсон также постановил, что исключение из запрета должно распространяться на беженцев, уже получивших гарантию о своем размещении от Агентства по переселению США.

В конце июня Верховный суд постановил, что инициированный Трампом иммиграционный указ может быть частично реализован еще до судебного слушания по этому делу, которое должно состояться позднее в этом году.

При этом судьи заявили, что запрет на въезд не может распространяться на «иностранных граждан, на достоверной основе заявляющих о наличии добросовестных отношений с физическим или юридическим лицом в Соединенных Штатах».

«Здравый смысл, – заявил Уотсон в своем постановлении, – диктует, что в число близких членов семьи можно включить бабушек и дедушек». Уотсон отметил также, что «бабушки и дедушки – это воплощение понятия "близкие члены семьи"».

Представитель Госдепартамента США сообщил «Голосу Америки», что оговоренная в правительственном распоряжении максимальная квота по числу беженцев на этот год – 50 тысяч человек – была достигнута 12 июля. Это означает, что уже с 13 июля только беженцы, состоящие в особых родственных отношениях с людьми, уже находящимися в США или уже имеющие связь с одним из агентств по оказанию помощи беженцам в США, могут получить доступ в страну

Решение расширить понятие «добросовестности» могло бы вновь открыть путь в США для более чем 24 тысяч беженцев, которые в противном случае не могут попасть в Соединенные Штаты, заявила в интервью агентству Reuters Мелани Незер, вице-президент общества помощи еврейским иммигрантам HIAS.