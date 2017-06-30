Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

Претерпевший изменения иммиграционный указ президента Дональда Трампа после вступления в силу столкнулся с незначительным противостоянием со стороны иммиграционных юристов, которые приехали в аэропорты страны, чтобы в случае необходимости оказать поддержку людям, прибывающим из шести государств, попавших под действие указа.

США начали применять новые правила вечером 29 июня. Согласно вступившим в силу требованиям, заявители из шести преимущественно мусульманских стран должны продемонстрировать наличие «добросовестных отношений» с родственниками или компаниями в США.

Незадолго до вступления указа в силу высокопоставленные сотрудники администрации объяснили, как именно консульства США будут рассматривать визовые заявки от граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Въезд будет разрешен всем, кто уже находится на пути в Соединенные Штаты и должен приехать в страну до 6 июля. Решение, как поступать с теми, чьи поездки приходятся на более поздние даты, будет принято «позже».

Ранее назначенные консульские собеседования отменяться не будут, однако в дополнение к обычной проверке заявителям придется доказать наличие «добросовестных отношений» с близкими родственниками или компаниями в США.

К категории близких родственников относятся родители, супруги, дети или взрослые дети, супруги детей или братья и сестры, которые уже находятся в США.

Близкими родственниками, согласно иммиграционному законодательству США, не считаются бабушки и дедушки, внуки, дяди и тети, племянники, зятья и свояченицы, женихи и невесты, а также другие родственники.

При разграничении категорий родственников, разработчики меры исходили из положений Закона об иммиграции и гражданстве США, принятого в 1965 году.

Уже после вступления новых правил в силу, в категорию близких родственников администрация Трампа добавила женихов и невест. Это произошло после того, как судья федерального суда на Гавайях оспорил этот пункт.

Судья федерального окружного суда США Деррик Уотсон дал указание Министерству юстиции до понедельника отреагировать на иск гавайского судьи и дал Гавайям время до 6 июля на представление встречной аргументации.

В четверг вечером вступил в силу 120-дневный запрет на прием беженцев и ограничение по их числу (до 50 тыс в год). Однако беженцам, которые смогут доказать наличие родственников в США, въезд будет разрешен.

По словам высокопоставленных представителей администрации, по данным на вечер 28 июня за 2017 финансовый год в США въехали 49 009 беженцев, то есть за полгода пороговый показатель почти достигнут.

Однако, как ожидается, до завершения финансового года 30 сентября, число беженцев окажется выше, поскольку будут принимать людей на основе родственных связей. По словам властей, около половины въезжающих в США беженцев имеет родственников в стране.

Верховный суд частично восстановил действие президентского указа, вводящего ограничения на въезд в США после того, как он был заблокирован двумя нижестоящими судами. В октябре Верховный суд проведет рассмотрение юридических аспектов указа.

Трамп заявил, что указ необходим для защиты национальной безопасности США, чтобы усовершенствовать процедуру проверки.