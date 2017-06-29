В США через несколько часов частично вступит в силу иммиграционный указ

В США уже через несколько часов вступят в силу новые ограничения, согласно которым жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением запрещен въезд в страну, если у них нет родственных или деловых связей в США.

Высокопоставленные представители администрации в четверг пояснили, как сотрудники консульств должны обрабатывать заявления на выдачу виз, поступающие от граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Новые правила вступят в силу в 8 часов вечера по восточному стандартному времени.

Всем путешественникам, чей въезд в США намечен на период до 6 июля, будет разрешено попасть в страну. С теми же, кто планировал въехать после этой даты, разбираться будут позже, пояснили в администрации.



Ранее запланированные визовые собеседования отменены не будут, однако всем новым заявителям необходимо будет доказать наличие «добросовестных отношений» с родственниками или компаниями в США, а также пройти все обычные проверки.

«Мы рассчитываем, что на пунктах пропуска через государственную границу после 8 вечера все будет идти своим чередом», – заявил представитель администрации. В январе при вступлении в силу первой версии иммиграционного указа в аэропортах страны начались протесты.

Также в четверг вечером вступает в силу 120-дневный запрет на прием беженцев и ограничение по их числу (до 50 000 в год). Однако беженцам, которые смогут доказать наличие родственников в США, въезд будет разрешен.

По словам представителей администрации, по данным на вечер 28 июня за 2017 фискальный год в США въехали 49 009 беженцев, то есть за полгода пороговый показатель почти достигнут. Однако, как ожидается, в итоге число беженцев окажется выше, поскольку будут принимать людей на основе родственных связей. По словам властей, около половины въезжающих в США беженцев имеют родственников в стране.