Toyota и Mazda запустят завод в США в 2021-м году

Крупнейший автопроизводитель Японии Toyota и и его намного меньший конкурент Mazda объявили о плане запуска совместного автозавода в США стоимостью 1,6 млрд долларов.

По информации концернов, на момент открытия предприятия в 2021-м году будет создано четыре тысячи рабочих мест. Завод сможет выпускать 300 тысяч автомобилей в год.

«Это партнерство создаст возможность для тех, кто страстно любит автомобили, производить более совершенные модели», - заявил президент Toyota Акио Тоёда.

Компании сообщили, что готовы объединить усилия и ресурсы для реализизации последних достижений технического прогресса, включая электромобили.

В совместном бизнесе Toyota будет владеть 5 процентами акций Mazda, в то время как последняя получит 0,25 процента акций Toyota.

Во время предвыборной борьбы Дональд Трамп критиковал компанию Toyota за перевод производства и рабочих мест из США в соседнюю Мексику.

В пятницу президент Трамп следующим образом отреагировал в Твиттере на новость о строительстве завода: «Toyota и Mazda построят новый $1,6 млрд завод в США и создадут 4 тысячи рабочих мест. Это отличная инвестиция в американское производство!»