США грозят Северной Корее «массированным» военным ответом на угрозу

БЕЛЫЙ ДОМ – Министр обороны США Джим Мэттис вслед за предупреждениями президента Дональда Трампа заявил, что Северная Корея может ожидать «массированный военный ответ», если она будет угрожать США, их союзникам или американской территории Гуам.

Представители Белого дома сообщили, что в состоявшемся ранее телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент сделал особый акцент на ответных мерах, имеющихся у США, включая ядерное оружие.

«Президент Трамп подтвердил приверженность США защите нашей родины, территорий и союзников с использованием всего спектра дипломатических мер, обычных видов оружия и ядерного потенциала, имеющегося в нашем распоряжении», – говорится в сообщении Белого дома.

Трамп, Мэттис и ведущие советники президента в воскресенье приняли участие в совещании в Белом доме в связи с объявленным Северной Кореей испытанием водородной бомбы. Шеф Пентагона после совещания вышел к журналистам, чтобы сообщить, что США не стремятся к «полному уничтожению» Северной Кореи, но «имеют множество возможностей для этого».

Неоднократные провокационные испытания северокорейских баллистических ракет, а теперь и шестое ядерное испытание, возможно, первое успешное испытание Пхеньяном термоядерного взрывного устройства, стало для недавно работающей администрации Трампа самым серьезным геополитическим кризисом.

«Министр Мэттис в своем заявлении сказал о единственном жизнеспособном варианте, а именно твердой и четкой политике сдерживания Северной Кореи», – считает научный сотрудник Института Гувера Майкл Ослин.

В то же время Ослин сказал «Голосу Америки», что цель денуклеаризации Северной Кореи, о которой Мэттис также упомянул в воскресенье, является недостижимой.

«Продолжать настаивать на денуклеаризации – значит, проводить новые раунды переговоров, а последняя четверть века показала, что переговоры не работают, – говорит он. – У администрации Трампа есть возможность наметить новый, более реалистичный курс для американской политики, но этого не случится, если она будет руководствоваться провалившейся политикой и целями предыдущих администраций».

Другие аналитики и официальные лица, комментируя необычайно резкое заявление главы Пентагона, выразили надежду, что дипломатические усилия будут превалировать над все более жесткой военной риторикой.

«Нечеткость [заявления Мэттиса] была контрпродуктивной. Будет ли массированный военный ответ на любую «угрозу»? Выбор слов в данном случае был серьезным промахом на фоне обещаний «огня и ярости» в ответ на любые северокорейские угрозы», – говорит Фрэнк Аум, приглашенный научный сотрудник в Американо-Корейском институте.

Бывший старший советник по Северной Корее в министерстве обороны США, Аум заявил «Голосу Америки»: «Примечательно, что к журналистам вышел именно министр обороны. Нам нужно уходить от милитаристского подхода к решению проблемы Северной Кореи и придать новый импульс дипломатии».

После того, как президент Трамп вышел из вашингтонской церкви Святого Иоанна, где он в воскресенье присутствовал на богослужении, ему был задан вопрос о возможности военного ответа на последнее ядерное испытание, проведенное Пхеньяном и вызвавшее возмущение мирового сообщества.

«Посмотрим», – ответил президент.

Президент Трамп заявил, что рассматривает возможность приостановки торговли с любой страной, сохраняющей деловые связи с Северной Кореей, что тут же вызвало вопросы о значении его слов для американо-китайских торговых связей и двусторонней торговли, объем которой составляет 650 миллиардов долларов в год.

Любой призыв США к экономическому бойкоту стран, поддерживающих деловые контакты с Пхеньяном, в первую очередь затронет Китай, поскольку Пекин является единственным крупным союзником Северной Кореи и ее крупнейшим торговым партнером.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, выступая по каналу Fox News, что представит на рассмотрение новый пакет экономических санкций против Северной Кореи.

«Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, – пояснил Мнучин. – Мы будем сотрудничать с Китаем. Но необходимо экономически изолировать Северную Корею – подобное поведение неприемлемо».

Ранее в воскресенье Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Представитель американской разведки заявил, что нет причин сомневаться в заявлении Северной Кореи, что ядерное устройство, взорванное под землей в воскресенье, было в десять раз мощнее, чем пятое ядерное испытание, проведенное в прошлом году.

«Мы с высокой долей уверенности считаем, что речь идет об испытании передового ядерного устройства, и то, что мы наблюдали до сих пор, вполне сообразуется с заявлениями Северной Кореи», – сказал он.

Взрыв сотряс здания в Китае и России.

Ранее в воскресенье Трамп осудил Северную Корею за проведение ядерного испытания, назвав ее «страной-изгоем», чьи «слова и действия по-прежнему носят чрезвычайно враждебный характер и представляют опасность для Соединенных Штатов».

Президент заявил в «Твиттере», что Северная Корея «стала серьезной угрозой и поставила в неловкое положение Китай, который пытается помочь, но без особых успехов».

В то же время он высказал упрек в адрес Сеула, являющегося союзником США.

«Южная Корея начинает понимать, что – как я им и говорил – разговоры об умиротворении Северной Кореи не сработают, они понимают лишь одно!» – написал президент.

В воскресенье Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, четвертый разговор с 29 августа, когда Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над Японией.

«Лидеры двух стран осудили новые дестабилизирующие и провокационные действия Северной Кореи, подтвердили твердые обязательства двух стран по взаимной обороне и пообещали продолжать тесное сотрудничество», – говорится в заявлении Белого дома.

В июле Северная Корея провела испытания двух МБР, которые, по мнению экспертов, имели достаточно большой радиус действия, чтобы долететь до континентальной территории США.

Пхеньян утверждает, что его ракетная программа носит оборонительный характер и направлена на защиту от атаки со стороны США.

За последние недели Пхеньян и Вашингтон обменялись несколькими угрозами, которые становились все более воинственными. В какой-то момент Северная Корея заявила, что планирует запустить несколько ракет в сторону американской территории Гуам. При этом речь, судя по всему, шла не об ударе по Гуаму, а о падении ракет у его территориальных вод. Трамп ответил на это, что если Пхеньян атакует США или их союзников, он ответит «огнем и яростью, каких мир никогда не видел».