КНДР может располагать большим количеством плутония, чем предполагалось ранее

Новые данные о термальном излучении на главном ядерном объекте Северной Кореи говорят о том, что Пхеньян может располагать большим количеством плутония, чем считалось ранее. Об этом сообщил вашингтонский исследовательский центр 38 North, занимающийся изучением и мониторингом ядерной программы Северной Кореи.

Выводы 38 North, обнародованные в пятницу 14 июля, основываются на спутниковых снимках радиохимической лаборатории «Йонбена», сделанных в период с сентября по июнь этого года.

Исследовательский центр также сообщил, что полученная информация может свидетельствовать о работе центрифуг, которые могут быть использованы для увеличения запасов обогащенного урана, который также может использоваться для производства ядерных зарядов.

Пхеньян изготавливает ядерное оружие на основе урана и плутония и провел уже пять ядерных тестов. Эксперты отмечают, что КНДР может провести шестое испытание в любое время, несмотря на международные санкции.

Северная Корея сообщила, что ее предпоследнее испытание в январе 2016-го года было тестом водородной бомбы, однако эксперты скептически относятся к этому заявлению.

На прошлой неделе Пхеньян провел испытания своей первой межконтинентальной баллистической ракеты.