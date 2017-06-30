Поставки американского вооружения Тайваню способны вызвать ответную реакцию Китая

Администрация США, принявшая решение о поставке оборонительных вооружений Тайваню на сумму 1,42 млрд долларов, рискует вызвать жесткую ответную реакцию Китая.

Эта сделка – первая с декабря 2015 года, когда Тайбэй получил оружие на сумму 1,83 млрд долларов. Решение о продаже оружия должно быть одобрено Конгрессом США.

Отношения Пекина с Тайбэем за прошедший год существенно обострились. Китай считает Тайвань своей составной частью, Тайвань рассматривает Китай как главного военного противника.

Во время встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином во Флориде в апреле, президент США высказал поддержку позиции Пекина о «едином Китае». Ранее, в декабре, в качестве избранного президента США, он поговорил по телефону с президентом Тайваня, что вызвало протесты Пекина.

Проблема Тайваня отошла на второй план повестки дня Трампа, когда Трамп сосредоточил внимание на сотрудничестве с Китаем в деле сдерживания северокорейских ядерной и ракетной программы. Однако источники в администрации США сообщили агентству Reuters, что Трамп испытывает раздражение, поскольку Китай не предпринимает решительных действий в отношении Пхеньяна.

В пятницу Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам и потребовало отмены сделки, пояснив, что она наносит ущерб суверенитету Китая.