США поддержали решение ЕС о введении санкций против группы сирийцев

США приветствовали решение ЕС ввести санкции против 16 высокопоставленных сирийских военных и ученых, причастных к химическим атакам на гражданское население.

«Совместные усилия США и Европейского Союза являются частью работы с международным сообществом по привлечению режима Асада к ответственности за нарушение давних международных норм, запрещающих применение химического оружия», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Шестнадцати официальным лицам, в отношении которых в понедельник были введены санкции, будут запрещены поездки в страны ЕС, а их европейские активы будут заморожены.

ООН и Организация по запрещению химического оружия ведут совместное расследование апрельской атаки с применением зарина в сирийском Хан-Шейхуне, в результате которой погибли по меньшей мере 87 человек.