Вашингтон обвинил Сирию и Россию в гибели трех медработников

США выразили беспокойство в связи с сообщениями об авиаударах в сирийских провинциях Идлиб и Хама, в результате которых погибли как минимум трое медицинских работников и были повреждены несколько медицинских учреждений, аварийное оборудование и центры гражданской обороны.

Как сообщают в Госдепартаменте, атаки имели место 19 и 20 сентября.

«Эти атаки вписываются в знакомую схему, когда медицинские учреждения и медработники, а также граждане, которым они служат, становятся жертвами ударов со стороны сирийского режима и его российских союзников», – заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Военного решения этого конфликта не существует, – подчеркнула она. – Мы повторяем свой призыв к деэскалации и политическому урегулированию в рамках инклюзивного процесса, руководить которым будет сирийский народ, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике».