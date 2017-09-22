Мэттис: «Мы продолжаем работать с Россией в духе сотрудничества»

ВАШИНГТОН – Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил уверенность в способности России и США разрешить свои разногласия по Сирии, в то время как ведущие военачальники двух стран лично обсудили нарастающую напряженность вокруг оплота «Исламского государства» в сирийском Дейр аз-Зуре.

В четверг во время церемонии в Пентагоне по случаю прибытия польского министра обороны Антония Мацеревича Мэттиса спросили, беспокоят ли его отношения с Россией в Сирии.

Однако Мэттис отмахнулся от предположений о том, что отношения осложнились.

«Нет, я не обеспокоен, – сказал он. – Мы продолжаем работать с Россией в духе сотрудничества. И мы во всем сами разберемся».

Между тем официальный представитель международной коалиции по борьбе с ИГ, полковник Армии США Райан Диллон, рассказал журналистам в ходе видеоконференции из Багдада, что встреча генералов из двух стран продолжалась больше часа.

Диллон добавил, что представители России и коалиции поделились друг с другом картами и другими данными о том, где сейчас сражаются их силы.

Коалиция подчеркнула, что ведет работу по устранению конфликтных ситуаций с Россией в целях предотвращения случайных столкновений с ее и силами в ходе борьбы с «Исламским государством» в Сирии.

Однако последняя встреча генералов заставила многих журналистов задаться вопросом, почему это не считается сотрудничеством между двумя странами.

Российские силы помогают сирийской правительственной армии освободить от боевиков ИГ провинцию Дейр аз-Зур, тогда как коалиция поддерживает Сирийские демократические силы, которые также пытаются вытеснить группировку из богатой нефтью провинции.

«Наши партнеры также достигли значительных успехов на севере Сирии и не готовы отступать», позволив ИГ вернуться в этот район, отметил Диллон.

Он добавил, что силы сирийского правительства находятся в самом городе Дейр-аз-Зур, тогда как СДС – в других частях одноименной провинции.

«Существует разграничение между районами, где сражаются они и где сражаются силы наших партнеров», – пояснил он.

По словам Диллона, у американских и российских сил есть как минимум три канала связи. Есть телефонные линии между воздушными силами, сухопутными силами и командирами из двух стран.

В четверг Россия признала, что разместила в провинции Дейр-аз-Зур силы специального назначения и обвинила СДС в обстреле правительственных позиций в этом районе.

Российское Минобороны обещало отвечать на любые дальнейшие удары.

«Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения», – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Командир СДС опроверг обвинения России, заявив, что его силы отделяет от правительственной армии не менее 7 км территории ИГ.

По данным ООН, гражданская война в Сирии, начавшаяся почти шесть лет назад, унесла около 400 000 жизней.