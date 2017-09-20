США подтвердили, что сирийская армия перешла Евфрат в Дейр-эз-Зоре

ВАШИНГТОН – Коалиция во главе с США заявила, что пользующиеся поддержкой России сирийские войска пересекли реку Евфрат в Дейр-эз-Зоре в попытке восстановить контроль над этим сирийским городом.

Это может привести к прямому противостоянию с бойцами в восточной части города, которых поддерживают США.

«Мы подтверждаем, что российские силы и войска сирийского режима переместились к востоку от реки Евфрат», – сообщил «Голосу Америки» во вторник официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

«Русские оказывают воздушную поддержку операциям сирийского режима по восстановлению территориального контроля над окрестностями Дейр-эз-Зора», – пояснил он.

Битва за Дейр-эз-Зор, один из главных оплотов группировки боевиков «Исламское государство», началась ранее в этом месяце.

Сирийская армия при поддержке шиитских ополченцев и российской военной авиации начала продвигаться с западной стороны города и прорвала трехлетнюю осаду анклава, который ранее контролировался режимом.

Тем временем поддерживаемые США Демократические силы Сирии начали свою операцию с восточной стороны города. Они добились быстрых успехов, захватив 300 квадратных километров территории вдоль восточного берега реки.

Протекающая через город река Евфрат служила разделительной линией между двумя сторонами и считалась частью зоны устранения конфликтов между коалицией во главе с США и Россией.

Зона призвана разделять районы проведения операций сторон в Сирии и служить для предотвращения случайных столкновений.