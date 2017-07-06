Тиллерсон: США готовы обсудить с Россией стабилизацию в Сирии

США готовы обсуждать с Россией совместные усилия по стабилизации обстановки в Сирии, включая создание бесполетных зон.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он добавил, что США хотят обсудить с Россией вопрос об использовании наблюдателей за прекращением огня на местах и скоординированных поставках гуманитарной помощи жителям страны.

«Если две страны объединят усилия для установления стабильности на местах, это заложит основу для прогресса в урегулировании политического будущего Сирии», – говорится в заявлении Тиллерсона, выпущенном наканнуне саммита «Большой двадцатки» в Германии.

«У США и России, безусловно, имеются неурегулированные разногласия по ряду вопросов, но у нас есть возможности для надлежащей координации усилий в Сирии в целях обеспечения стабильности и реализации наших взаимных интересов в области безопасности», – добавил глава американской дипломатии.

«Соединенные Штаты полагают, что Россия, будучи гарантом режима Асада и ранним участником сирийского конфликта, несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа и за то, чтобы ни одна группировка в Сирии незаконным образом не взяла под контроль или оккупировала территории, освобожденные от ИГИЛ или других террористических организаций, – отметил госсекретарь. – У России также есть обязательство не допускать новых случаев использования химического оружия любого рода режимом Асада».

В апреле США нанесли ракетный удар по авиабазе после того, как обвинили правительство Асада в убийстве десятков мирных жителей в результате химической атаки. Сирийские власти отрицают причастность к атаке.

Тиллерсон отметил, что США и Россия уже демонстрировали способность сотрудничать по некоторым вопросам в Сирии.

«Соединенные Штаты и Россия уже достигали прогресса в создании зон устранения конфликтной ситуации в Сирии, позволивших предотвратить взаимный сопутствующий ущерб, – сказал он. – Наши военные лидеры четко дали понять друг другу, что необходимо сделать все, чтобы никаких инцидентов между нашими двумя странами на сирийском театре не было. В тех случаях, когда незначительные инциденты происходили, они урегулировлись быстро и мирным образом. Это сотрудничество в отношении зон устранения конфликтной ситуации является свидетельством, что наши страны способны достигнуть дальнейшего прогресса».

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встречаются на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге на этой неделе, и Тиллерсон сообщил, что Сирия будет одной из тем для обсуждения.

«Учитывая идущее освобождение Ракки, ИГИЛу нанесен тяжелый удар, и, возможно, они находятся на грани полного поражения в Сирии, если все стороны сфокусируются на этой цели, – заявил госсекретарь. – Для завершения этой миссии международное сообщество и особенно Россия должны устранить препятствия к поражению ИГИЛ и помочь обеспечить стабильность, которая не позволит ИГИЛ восстать из пепла своего обреченного фиктивного халифата».

При этом Тиллерсон не уточнил, в чем состоят эти препятствия.

Выступая перед вылетом из Вашингтона в Гамбург, госсекретарь сказал: «Думаю, важным аспектом является то, что отсюда мы начинаем работу по восстановлению доверия между нами и Россией не только на военном, но и на дипломатическом уровне».

Однако Чарльз Листер из вашингтонского Института Ближнего Востока считает, что США не должны использовать в Сирии подход, в рамках которого им придется полагаться на Россию.

«Россия не может и не хочет дать нам в Сирии то, что мы хотим», – сказал эксперт.