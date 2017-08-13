США уничтожили регионального лидера «Исламского государства» в Афганистане

Представители афганских и американских военных в воскресенье подтвердили уничтожение регионального лидера «Исламского государства» в Афганистане в результате американского воздушного удара в провинции Кунар на востоке страны.

«Американские и афганские силы подтвердили смерть провинциального эмира "Исламского государства в Хорасане" Абдула Рахмана», – говорится в заявлении американских сил в Афганистане.

Рахман и три других главаря группировки были ликвидированы в четверг в районе Дара-и-Печ провинции Кунар, отмечается в заявлении.

Абдул Рахман считался потенциальным кандидатом в лидеры «Исламского государства» в Афганистане после уничтожения бывшего главаря группировки Абу Саида, погибшего в результате авиаудара американских военных в июле.

«Смерть Абдула Рахмана стала очередным ударом по руководству "ИГ в Хорасане", – заявил командующий американскими войсками в Афганистане Джон Николсон. – Как и те, кто был до него, он понял, что безопасных убежищ в Афганистане нет».

Американские и афганские войска принимают участие в антитеррористических операциях против ИГ на востоке Афганистана. Военные двух стран обещали ликвидировать «Исламское государство» в Афганистане до конца года.

За последние месяцы были убиты сотни боевиков группировки, включая несколько высокопоставленных командиров.

Абу Саид, лидер ИГ в Афганистане, был убит в результате воздушного удара США в июле. Он стал вторым уничтоженным лидером группировки за последние четыре месяца и третьим за последний год. Его предшественник Абдул Хасиб был убит в результате совместной операции американских и афганских силовиков в районе Ачин провинции Нангархар в апреле.

«Мы будем выслеживать их, пока они представляют угрозу для афганского народа и региона», – заявил Николсон в связи со смертью Абдула Рахмана.

«Исламское государство в Хорасане» возникло в начале 2015 года в горных районах Афганистана и Пакистана. Деятельность группировки распространяется на эти страны и «другие соседние территории».

Основная активность ИГ в Афганистане была сосредоточена в отдельных районах провинции Нангархар на востоке страны. С момента своего появления группировка наносила удары по деревням в некоторых районах провинции. Боевики убили и похитили сотни людей и поджигали их дома.

Давление на ИГ усиливается

Столкнувшись с масштабной совместной операцией американских и афганских военных в Нангархаре, боевики ИГ пытаются расширить свою деятельность на горные районы соседних провинций Кунар и Нуристан, которые граничат с Пакистаном.

Шеф полиции провинции Кумар Джума Гул Хеммат, заявил «Голосу Америки», что террористическая группировка присутствует по крайней мере в восьми районах провинции. «У них есть тренировочная база в долине Паташ, где иностранные боевики, в том числе арабы и пакистанцы, обучают новых бойцов», – сказал он.

На прошлой неделе полиция в Нангархаре арестовала пять подростков в возрасте от 10 до 15 лет, которых вербовщики «Исламского государства» привезли из Кунара в дальний район Нангархара для обучения.

Несмотря на успехи афганского и американского спецназа в борьбе с «Исламским государством» в Афганистане, группировка осуществила или взяла ответственность за несколько кровавых атак в разных районах страны. Это вызвало опасения, что боевики, возможно, хотят спровоцировать межконфессиональный конфликт в Афганистане и более широком регионе Центральной Азии.

«Исламское государство» заявило, что его боевики штурмовали посольство Ирака в Кабуле в июле. Террористическая группировка также взяла на себя ответственность за атаку смертника на шиитскую мечеть в провинции Герат на западе страны в начале августа.

В числе погибших оказался отец Фатимы Кадерьян, капитана афганской сборной девочек по робототехнике. В июле участники команда стали героями новостей, после того как им удалось добиться получения американских виз для участия в Международной олимпиаде школьников по робототехнике в Вашингтоне.

Сначала им отказали в визах, но после личного вмешательства президента Дональда Трампа они смогли приехать в США.