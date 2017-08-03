Впервые в истории индекс Доу-Джонса поднялся выше 22 тысяч пунктов

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Industrial Average Index) впервые за свою историю поднялся выше отметки 22000 пунктов на волне успешных квартальных продаж смартфонов iPhone компании Apple.

Акции Apple выросли на 4,73 процента до рекордно высокого уровня, после того как крупнейшая в мире публичная компания сообщила о хороших результатах. За этот год стоимость компании выросла на 36 процентов.

Выступая в Вашингтоне в связи с представлением законопроекта о реформе иммиграционной системы США, президент Дональд Трамп указал на еще один индикатор будущего экономического роста – планы тайваньской компании Foxconn Technology Group инвестировать 10 миллиардов долларов в завод в Висконсине.

«Они делают айфоны для Apple и другую продукцию, – сказал Трамп. – У нас происходит множество действительно замечательных вещей. Кроме того, сегодня фондовый рынок достиг самой высокой оценки в истории».

Индекс Доу-Джонса вырос на 11 процентов с начала года и идет к своему шестому рекордному показателю подряд, несмотря на то, что Уолл-стрит теряет уверенность в том, что президент Дональд Трамп и контролируемый республиканцами Конгресс смогут сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру в этом году.

«Разница между реализацией и нереализацией повестки Трампа – это не то же самое, что разница между положительным или отрицательным ВВП», – отметил Брент Шутте, главный стратег по инвестициям компании Northwestern Mutual Wealth Management Company в Милуоки, штат Висконсин.

«Я по-прежнему считаю, что потенциальные изменения налогового законодательства – это вишенка на торте уже улучшающейся экономики», – пояснил он.

Индекс Доу-Джонса пробил отметку в 20000 пунктов в конце января, а 1 марта вышел на уровень 21000.

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний, представляющих розничную торговлю, производство и сферу услуг. Он используется в качестве показателя здоровья американского фондового рынка более 100 лет.

Две трети компаний входящих в список S&P 500, сообщили о своих доходах во втором квартале, и, по данным Thomson Reuters I/B/E/S, 72 процента из них превысили ожидания Уолл-стрит. В типичном квартале 64 процента компаний показывают результаты лучше ожидаемых.

Также стало известно, что частные американские работодатели открыли 178 тысяч рабочих мест в июле в добавление к 191 тысяче рабочих мест в июне.

Некоторые другие мировые рынки превзошли показатели Нью-Йоркской фондовой биржи в этом году. К ним относятся индекс Dow Jones China 88, индекс компаний еврозоны Euro Stoxx и бразильский индекс Sao Paulo Bovespa.