США призывают Польшу сохранить независимость судебных органов

Польское правительство продолжает реформировать законодательство, которое, как представляется, может подорвать независимость судей и ослабить верховенство права в Польше. Об этом говорится в заявлении, которое в пятницу распространил офис пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы настоятельно призываем все стороны обеспечить, чтобы любая судебная реформа не нарушала конституцию Польши или международно-правовые обязательства и уважала принципы независимости судебных органов и разделения властей», – говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что Польша является близким союзником Соединенных Штатов, и «прочная и жизнеспособная демократия» в Польше имеет принципиально важное значение для отношений двух стран.

«Мы по-прежнему уверены в силе польской демократии и способности поляков решать эти проблемы путем диалога и компромисса, чтобы обеспечить полное функционирование и уважение польских демократических институтов и системы сдержек и противовесов», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт.