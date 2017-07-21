Госдепартамент намерен ввести запрет на посещение Северной Кореи американскими гражданами

После смерти американского студента Отто Уормбира, который 14 месяцев провел в заключении в северокорейской тюрьме, и был возвращен на родину в коматозном состоянии, частные туристические компании, организующие поездки в Северную Корею, были уведомлены о планах Госдепартамента ввести запрет для граждан США посещать КНДР.

Туристические агентства Koryo Tours и Young Pioneer Tours заявили, что о соответствующем решении, которое вступит в силу через месяц, будет объявлено на следующей неделе.

Турагентства сообщили, что они были проинформированы о предстоящем запрете посольством Швеции, которое представляет интересы США в Северной Корее, поскольку Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений с этой страной.

Правительство США официально не подтвердило запрета на поездки.

Агентство The Associated Press цитирует представителей правительства США, по словам которых госсекретарь Рекс Тиллерсон может наложить «географические ограничения на поездки» в Северную Корею, что сделает незаконным въезд в эту страну по американскому паспорту.

Такие ограничения практикуются редко. В прошлом они вводились в отношении таких стран, как Ирак, Ливия и Северный Вьетнам, в которых, по определению американских властей, существовала неизбежная опасность для путешественников из США.

Администрация Трампа рассматривала возможность введения таких ограничений после того, как в прошлом месяце скончался американский студент Отто Уормбир.

Незадолго до смерти Отто Уормбир был эвакуирован медиками из Северной Кореи в состоянии комы, в которую он впал в результате обширной гибели тканей мозга, вызванной неизвестными причинами.

Уормбир, 22-летний студент Университета штата Вирджиния, был арестован северокорейскими властями в ноябре 2016 года и приговорен к 15 годам каторжных работ. Он был осужден за попытку украсть рекламный плакат в отеле во время туристической поездки по стране.