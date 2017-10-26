Госдепартамент выразил солидарность с интерсексуалами

Госдепартамент США выразил солидарность с интерсексуалами во всем мире в День осведомленности об интерсексуальности.

"Мы признаем, что интерсексуалы сталкиваются с насилием, дискриминацией, домогательствами и преследованием из-за своих половых характеристик, - заявила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт. - В юном возрасте интерсексуалам зачастую проводят операции против их воли или без осознанного согласия пациентов на хирургическое вмешательство. Подобные действия ставят под угрозу их физическую неприкосновенность и желание жить свободно".

Госдепартамент в очередной раз подтверждает свою приверженность равенству и самовыражению людей во всем мире вне зависимости от их половой принадлежности.

Термин "интерсексуальность" используется для обозначения людей, родившихся с различными репродуктивными или анатомическими особенностями и не вписывающихся в привычные обозначения мужчины и женщины.

Общественная организация Lambda Legal подала ранее иск к Госдепартаменту от имени ветерана ВМС США Дэйны Зизийм, относящего себя к интерсексуалам.

Зизийм было отказано в американском паспорте из-за наличия в анкете лишь двух вариантов пола - мужского и женского.

"Дэйна на протяжении почти трех лет борется за получение документа, полностью отражающего свою сущность, - объясняет представитель организации Пол Кастильо. - Окружной суд США обязал Госдепартамент пересмотреть свою бинарную гендерную политику, бинарные представления, запрещающую использование третьего пола в американских паспортах".

Многие интерсексуалы относят себя к мужчинам или к женщинам, но есть и те, кто не может отнести себя ни к одному из полов. Среди них - Дэйна Зизийм. Эти люди просят использовать в отношении себя безличностные местоимения, такие как "они", "их", "им" и так далее.

"Вскоре после рождения Дэйны родители и доктор решили воспитывать их как мальчика, - рассказывают в Lambda Legal. - В результате Дэйне было сделано несколько болезненных и необязательных операций, которые не помогли, а лишь травмировали Дэйну и оставили их с различными рубцами на теле".

Позднее, когда Дэйна Зизийм занялся просветительской деятельностью о проблемах интерсексуалов и подал заявку на получение паспорта для участия в форуме в Мексике, он получил отказ.

В октябре 2015 года организация Lambda Legal подала исковое заявление к Госдепартаменту в окружной суд в штате Колорадо за нарушение положения конституции о равной защите граждан.

Суд принял решение в пользу Зизийм в ноябре 2016 года. Однако дело было открыто вновь, поскольку Госдепартамент все еще отказывается вводить в анкеты на получение паспорта третий пункт.

В ответ на просьбу "Голоса Америки" о комментарии по данному делу в Госдепартаменте заявили: "По принципиальным соображениям мы не можем комментировать текущие судебные разбирательства".

В "Твиттере" Lambda Legal заявление Госдепартамента, посвященное Дню осведомленности об интерсексуальности, назвали "лицемерным", добавив, что ведомству "необходимо прислушаться к своему же совету и помочь остановить насилие, дискриминацию, а также домогательства и преследования интерсексуалов".