Американские и сербские десантники проведут совместные учения

Сербские и американские десантники проведут совместное десантирование в ходе учений, направленных на укрепление военных связей между Вашингтоном и Белградом, заявил генерал США, отвечающий за совместные военно-воздушные операции в рамках НАТО.И это может вызвать недовольство в Москве, добавил он.

В учениях, которые пройдут по приглашению сербской стороны, десантники двух стран будут совершать прыжки с парашютом с борта двух американских военно-транспортных самолетов C-130J. В учениях примут участие около 100 военнослужащих США, заявил генерал Тод Волтерс, который также отвечает за операции ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке.

Пока неясно, сколько сербских военнослужащих примет участие в маневрах.

Волтерс сказал, что напряженность на Балканах остается проблемойдля НАТО и американских военных, поэтому налаживание подобного рода взаимодействия является критически важным. При этом любая активность Альянса в Сербии является «красным флагом» для

России, которая обеспокоена расширением НАТО в этом посткоммунистическом регионе.

Москва также стремится укрепить военные связи с Белградом, передав ему в качестве военной помощи 6 истребителей МиГ-29. В свою очередь Сербия старается сохранить баланс в своих отношениях с Россией и с Западом, не отвечая на призывы американских официальных лиц занять однозначную позицию.

Современная Сербия - самое крупное из государств, возникших после распада Югославии в начале 1990-х, является православной славянской страной и имеет исторически близкие отношения с Россией, но при этом стремится вступить в Европейский союз.

Хотя ЕС является крупнейшим торговым партнером и инвестором Сербии, Россия обеспечивает нефтегазовые поставки в эту балканскую страну.