Житель Вирджинии обвинен в шпионаже в пользу Китая

Жителю Вирджинии, у которого в ручной клади обнаружили 16 500 долларов, были предъявлены обвинения в передаче сверхсекретных документов китайскому агенту.

Шестидесятилетний Кевин Мэллори из Лисбурга был арестован в четверг и уже предстал перед окружным судом в городе Александрия, штат Вирджиния.

Консультанту, владеющему китайским языком, предъявлены обвинения в соответствии с федеральным законом о шпионаже, которые могут повлечь за собой пожизненное заключение.

Более того, как заявил на заседании в четверг прокурор Джон Гиббс, при соблюдении определенных условий может идти речь о смертной казни.

Согласно судебным документам, Мэллори отслужил в армии, а затем работал специальным агентом Дипломатической секретной службы при Госдепартаменте с 1987 по 1990 гг. С 1990 года он работал с различными правительственными ведомствами и оборонными подрядчиками, сообщается в этих документах.