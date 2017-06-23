Житель Вирджинии обвинен в шпионаже в пользу Китая

60-летний консультант Кевин Мэллори работал с правительственными ведомствами и оборонными подрядчиками
Жителю Вирджинии, у которого в ручной клади обнаружили 16 500 долларов, были предъявлены обвинения в передаче сверхсекретных документов китайскому агенту.
Шестидесятилетний Кевин Мэллори из Лисбурга был арестован в четверг и уже предстал перед окружным судом в городе Александрия, штат Вирджиния.
Консультанту, владеющему китайским языком, предъявлены обвинения в соответствии с федеральным законом о шпионаже, которые могут повлечь за собой пожизненное заключение.
Более того, как заявил на заседании в четверг прокурор Джон Гиббс, при соблюдении определенных условий может идти речь о смертной казни.
Согласно судебным документам, Мэллори отслужил в армии, а затем работал специальным агентом Дипломатической секретной службы при Госдепартаменте с 1987 по 1990 гг. С 1990 года он работал с различными правительственными ведомствами и оборонными подрядчиками, сообщается в этих документах.
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