Минюст США может начать расследование деятельности Хиллари Клинтон

Министерство юстиции США изучает вопрос о целесообразности проведения расследования по ряду тем, поднятых республиканцами в Конгрессе, в том числе связанных с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В письме, направленном в понедельник комитету Палаты представителей по вопросам судебной власти, помощник генерального прокурора Стивен Бойд заявил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс поручил высокопоставленным федеральным прокурорам дать оценку проблемам, поднятым законодателями в письме, направленном ранее в этом году.

Председатель комитета, конгрессмен Роберт Гудлат, в июле предложил Сешнсу назначить специального прокурора для расследования деятельности Фонда семьи Клинтон, использования Хиллари Клинтон личного почтового сервера в бытность госсекретарем, подозрений в сговоре между ее штабом и Национальным комитетом Демократической партии, а также сделки по продаже американских урановых шахт компании, пользующейся поддержкой России, во время президентства Барака Обамы.

В письме также предлагалось изучить определенные аспекты деятельности ФБР при проведении расследования российского вмешательства на выборах 2016 года.

Бойд сообщил, что прокуроры министерства юстиции будут «по мере необходимости» докладывать непосредственно Сешнсу и заместителю генпрокурора Роду Розенстайну о целесообразности проведения каких-либо расследований. Он также пообещал, что минюст «будет оценивать любые вопросы исключительно на основе фактов и закона».

Сешнсу, вероятно, придется отвечать на вопросы об этом, когда он будет выступать перед членами комитета во вторник.

Президент Дональд Трамп решительно критиковал расследование роли России на прошедших выборах и возможного сговора Москвы с предвыборным штабом Трампа, которое ведет бывший глава ФБР Роберт Мюллер. Разведывательные органы США в январе пришли к выводу, что Россия предпринимала шаги, направленные на то, чтобы нанести ущерб кампании Клинтон и повысить шансы Трампа на победу.

Трамп неоднократно призывал правоохранительные органы обратить более пристальное внимание на Клинтон.

«Все задаются вопросом, почему Министерство юстиции (и ФБР) не занимаются всеми нечистоплотными делами, связанными с бесчестной Хиллари и демократами», – написал Трамп в своем Твиттере в октябре.

Замечания президента и действия Сешнса стали поводом для жалоб демократов на вмешательство исполнительной власти в сферу действий судебной власти.

«Если генеральный прокурор прогнется под давлением президента Трампа и его союзников и назначит специального прокурора для расследования действий повергнутого соперника Трампа, это может означать конец Министерства юстиции, как независимого института», – написал в Твиттере конгрессмен Адам Шифф.

Конгрессмен Грегори Микс заявил, что действия генерального прокурора являются «политической завесой», призванной отвлечь внимание от сговора между штабом Трампа и Россией.

«Президент и Сешнс просто политизировали Министерство юстиции, поправ священный принцип верховенства закона, действующий в нашей стране», – написал Микс в Твиттере.

Конгрессмен Энди Биггс, один из республиканцев, подписавшихся под июльским письмом Гудлата, заявил, что ответ Министерства юстиции является «обнадеживающим», но не столь решительным, как хотелось бы законодателям.

«У нас должен быть беспристрастный, независимый специальный прокурор для расследования поднятых нами вопросов. Мы уже потратили достаточно много времени на бессмысленные оценки и пустые обещания», – говорится в заявлении Биггса.