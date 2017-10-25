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Пол Райан: налоговая реформа не увеличит бюджетного дефицита

Пол Райан

Спикер Палаты представителей подчеркнул взаимосвязь различных аспектов планируемых преобразований

Отстаиваемый республиканцами план снижения налогов, который президент Трамп хотел бы видеть принятым до конца нынешнего года, скорее всего, не приведет к существенному увеличению бюджетного дефицита, ибо будет стимулировать инвестиции и рост количества рабочих мест, заявил в среду спикер Палаты представителей Пол Райан.

Заявление Райана прозвучало в интервью агентству Reuters.

«Мы полагаем, что экономический рост ускорится», – подчеркнул Райан. Он выразил надежду, что, способствуя снижению тарифов и устранению бюджетных лазеек, налоговая реформа не повлечет за собой значительных последствий с точки зрения бюджетного дефицита.

«Мы убеждены, что эти вещи взаимосвязаны», – подчеркнул спикер Палаты представителей.

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