Пол Райан: налоговая реформа не увеличит бюджетного дефицита

Отстаиваемый республиканцами план снижения налогов, который президент Трамп хотел бы видеть принятым до конца нынешнего года, скорее всего, не приведет к существенному увеличению бюджетного дефицита, ибо будет стимулировать инвестиции и рост количества рабочих мест, заявил в среду спикер Палаты представителей Пол Райан.

Заявление Райана прозвучало в интервью агентству Reuters.

«Мы полагаем, что экономический рост ускорится», – подчеркнул Райан. Он выразил надежду, что, способствуя снижению тарифов и устранению бюджетных лазеек, налоговая реформа не повлечет за собой значительных последствий с точки зрения бюджетного дефицита.

«Мы убеждены, что эти вещи взаимосвязаны», – подчеркнул спикер Палаты представителей.