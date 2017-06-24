Волна аномальной жары накрыла Юго-запад США

Аномально жаркая погода на американском юго-западе стала причиной смерти по меньшей мере шести человек

Несмотря на то, что в пятницу температура воздуха в Лос-Анджелесе несколько снизилась, жители готовятся к продолжительному и очень жаркому лету.

Температура воздуха в некоторых юго-западных районах США, от Тусона, штат Аризона, до Палм Спрингз в Калифорнии, выросла до 45 градусов. В Фениксе на некоторое время были остановлены вылеты самолетов.

Люди прилагали все возможные усилия, чтобы охладиться: активно пользовались «охлаждающими станциями», установленными в парках и общественных центрах по всему региону.

Центр для людей пожилого возраста с кондиционируемым воздухом в пригороде Лос-Анджелеса Канога Парк – место, где можно отдохнуть от жары и пообщаться.

В одной части центра четверо женщин проводят время за игрой в домино, в другой – десяток женщин танцуют чечетку.

По словам директора центра Карин Хейзелтайн, в помещении людям хорошо. В то же время, предупреждает она, продолжительное пребывание на улице может представлять опасность как для пожилых людей, так и для детей.

По словам Хейзелтайн, многие пожилые люди беспокоятся о стоимости использования кондиционеров: «Она не могут их включать, так как счет за электричество будет очень большим», – сказала она

В самом центре прохладно, и люди пожилого возраста могут активно проводить время, например, брать уроки танцев или заниматься йогой.

На юго-западе США также бушуют пожары. Несколько человек погибли в результате жары в Неваде, Аризоне и Калифорнии

Животные в такую погоду также подвергаются опасности.

Сотрудники зоопарка в Фениксе поливают слонов водой из шлангов. Власти также предупреждают родителей и владельцев домашних животных не оставлять детей и питомцев в машинах, где температура очень быстро поднимается до смертельно опасного уровня.

В кондиционированном центре в Лос-Анджелесе, волонтер Розали говорит, что людям лучше всего проводить время в охлаждаемых помещениях.

«Им не нужно волноваться о дискомфорте или ухудшении самочувствия», – сказала она, отметив, что люди могут вместе обедать и проводить время с друзьями.

Тем, кто все же находится на улице, приходится прибегать к разным способам охладиться – от попыток защититься от солнца в тени до обливания водой в фонтанах.

Передвижные пункты с водой предлагают бутилированную воду. Ожидается, что рекордно высокие температуры воздуха продержатся до начала следующей недели, но люди готовятся к долгому и жаркому лету.