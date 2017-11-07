Трамп: в ситуации с КНДР «в конце концов все образуется»

СЕУЛ - Президент США Дональд Трамп во вторник умерил агрессивную риторику в адрес КНДР, вместо этого обратившись с полным решимости и оптимизма посланием к Южной Корее и выразив уверенность, что в ситуации с северокорейской ядерной угрозой «в конце концов все образуется».

После ряда встреч и публичных выступлений вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп отметил, что удалось достичь дипломатического прогресса для снижения напряженности в регионе.

«Пусть на этом полуострове процветают свобода и мир, – сказал Трамп во время официального приема. – Вместе наши страны напомнят миру о безграничном потенциале обществ, которые выбирают свободу вместо тирании».

Президент Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил, что мир в его стране оказался под угрозой, однако добавил, что давний альянс между США и Республикой Корея несет в себе «подавляющее превосходство силы», которое «в конечном итоге заставит Северную Корею прекратить безответственные провокации и начать диалог о денуклеаризации».

«На Корейском полуострове не должно случиться новой войны», – сказал он.

Заявления Трампа резко контрастируют с тональностью его недавних твитов, из которых следует, что он считает переговоры с Пхеньяном «пустой тратой времени».

Нарастающая агрессивность риторики американского и южнокорейского руководства вызвала опасения по поводу возможной ядерной конфронтации на Корейском полуострове.

Ранее Трамп сказал, что Вашингтон и Сеул работают вместе в попытке достичь мирного разрешения ситуации с КНДР, отметив, что «было бы очень разумно, если Северная Корея села за стол переговоров и заключила соглашение». При этом он добавил, что США «готовы защищать себя и своих союзников, при необходимости задействовав весь спектр военных средств, которые не имеют равных в мире».

В ходе совместной пресс-конференции Трамп и Мун Чжэ Ин заявили, что ни одна страна не должна помогать вооружать и финансировать режим Ким Чен Ына. Трамп добавил, что «Северная Корея – это мировая угроза, которая требует действий всего мира».

«Мы не можем позволить, чтобы Северная Корея угрожала всему, что мы построили», – отметил Трамп.

Трамп и его супруга Мелания прибыли в Сеул во вторник, начав двухдневный визит с посещения американской военной базы Кэмп-Хамфрис, расположенной примерно в 100 км от демилитаризованной зоны, разделяющей коммунистический Север и демократический Юг.

В ходе встречи с военным командованием Трамп сказал журналистам, что в ситуации с Пхеньяном «все образуется, всегда так происходит, должно произойти».

Позже, в ходе переговоров в Голубом доме в Сеуле президент Мун Чжэ Ин выразил надежду, что визит Трампа послужит «поворотным моментом в разрешении северокорейского ядерного вопроса» и умерит «беспокойство» жителей Южной Кореи по поводу этой ситуации.

Как отмечает старший научный сотрудник Японского форума стратегических исследований Грэнт Ньюшэм, позиции США и Южной Кореи по КНДР не слишком расходятся, хотя Трамп прибегает к агрессивной риторике, а Мун настаивает на дипломатии и санкциях.

«Полагаю, реальная проблема в том, что, когда США пытаются вести трехсторонние отношения с Японией и Кореей, в особенности в военной сфере, есть определенные ограничения в плане того, как далеко может зайти такое сотрудничество, или насколько далеко президент Мун позволит ему зайти», – поясняет Ньюшэм.

Когда ранее на этой неделе Трамп посетил Японию, они с премьер-министром страны Синдзо Абэ договорились, что в ситуации с КНДР «рассматриваются все варианты».

Абэ, выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с Трампом во дворце Акасака в Токио, сказал, что «нет смысла вести с КНДР диалог ради диалога», и что пришло время оказать максимальное давление на Пхеньян.

Война на Корейском полуострове, продолжавшаяся почти три года в начале 1950-х годов, закончилась тупиковой ситуацией: на одной стороне оказались США, Южная Корея и ООН, а на другой – КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Мирное соглашение так и не было подписано, а Корейский полуостров с тех пор разделен на две части.