Трамп прибыл в Южную Корею на фоне усиления напряженности с КНДР

ОСАН – Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею в рамках его турне по Азии, в котором доминирует тема оружейных программ Северной Кореи.

«У нас прекрасное сотрудничество», – заявил президент по прибытии.

Он подчеркнул важность предстоящих переговоров с южнокорейским руководством по вопросам двусторонней торговли, отметив, что его цель состоит в создании рабочих мест.

«Мы надеемся, что сможем начать решать проблемы с тем, чтобы создать рабочие места в США, в чем состоит одна из целей моего визита сюда», – указал Трамп.

Ожидается, что в ходе двухдневного визита Трамп подтвердит твердое намерение США защищать своего союзника от Пхеньяна на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове.

Накануне Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласились в том, что при обсуждении вопроса о Северной Корее «рассматриваются все варианты».

Выступая на совместной пресс-конференции с Трампом во дворце Акасака в Токио, Абэ заявил, что «в диалоге с Северной Кореей ради самого диалога» нет никакого смысла, и пришло время оказать максимальное давление на Пхеньян.

Абэ и Трамп, которые вели переговоры в течение двух дней, подтвердили, что Северная Корея была доминирующей темой в их дискуссиях.

Президент США назвал стремление Пхеньяна к обладанию межконтинентальной баллистической ракетой с ядерной боеголовкой «угрозой цивилизации, международному миру и стабильности».

Трамп повторил, что эпоха стратегического терпения при работе с Пхеньяном закончилась.

«Некоторые говорят, что моя риторика слишком жесткая, но посмотрите, что произошло в результате слабой риторики за последние 25 лет», – сказал президент, критикуя подходы предыдущих американских администраций.

При этом он ушел от ответа на вопрос японского журналиста о том, готов ли он воевать с КНДР.

Государственные СМИ в Пхеньяне сообщили в понедельник, имея в виду Трампа, что «никто не может предсказать, когда старый безумец из Белого дома, потерявший рассудок, начнет ядерную войну» против Северной Кореи.

Северная Корея заявляет, что ситуация настоятельно требует укрепления ее сил ядерного сдерживания, и «США не должны ожидать от КНДР каких-либо изменений».