Военные самолеты США и Южной Кореи провели совместные учения

Воздушные маневры с участием бомбардировщиков и истребителей прошли через два дня после очередного запуска северокорейской ракеты
Южная Корея сообщила, что ее ВВС в четверг провели совместные учения с двумя американскими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие.
Учения над Корейским полуостровом состоялись через два дня после пуска северокорейской ракеты, пролетевшей над Японией и вызвавшей резкое усиление напряженности.
Учения с участием двух сверхзвуковых американских бомбардировщиков B-1B, четырех американских стелс-истребителей F-35B и южнокорейских истребителей состоялись в конце ежегодных совместных американо-южнокорейских военных учений, в которых основной акцент был сделан на компьютерном моделировании.
Северная Корея решительно протестует против подобных учений, в которых она усматривает подготовку к вторжению. Пхеньян отреагировал на них серией угроз и ракетных запусков, осуществленных в последние несколько недель.
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