Военные самолеты США и Южной Кореи провели совместные учения

Южная Корея сообщила, что ее ВВС в четверг провели совместные учения с двумя американскими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие.

Учения над Корейским полуостровом состоялись через два дня после пуска северокорейской ракеты, пролетевшей над Японией и вызвавшей резкое усиление напряженности.

Учения с участием двух сверхзвуковых американских бомбардировщиков B-1B, четырех американских стелс-истребителей F-35B и южнокорейских истребителей состоялись в конце ежегодных совместных американо-южнокорейских военных учений, в которых основной акцент был сделан на компьютерном моделировании.

Северная Корея решительно протестует против подобных учений, в которых она усматривает подготовку к вторжению. Пхеньян отреагировал на них серией угроз и ракетных запусков, осуществленных в последние несколько недель.