США и Южная Корея начали ежегодные военные учения

Пентагон опроверг предположения, что сокращение числа участников маневров связаны с недавними шагами КНДР по снижению напряженности в регионе
США и Южная Корея в понедельник начали десятидневные масштабные совместные военные учения, но в этом году в них задействовано меньше военнослужащих и единиц техники, чем в прошлом.
Военные лидеры подчеркивают, что эти оборонительные учения необходимы для поддержания боеготовности, но есть опасения, что демонстрация силы может вновь усилить напряженность в регионе после того, как США и Северная Корея недавно оказались на грани конфликта в связи с возможным запуском северокорейской ракеты в сторону острова Гуам.
Военные игры
Ежегодные учения «Ульчи – Страж свободы» являются масштабной военной операцией по планированию и координации ответной реакции на смоделированные компьютером сценарии атаки Северной Кореи. В этом году в учениях примут участие около 17500 американских военных, что существенно меньше 25000 в прошлом году. Южная Корея направит для участия в маневрах 50 тысяч военных.
Ежегодные военные игры, которые проводятся в дополнение к совместным сухопутным, военно-воздушным и военно-морским весенним учениям, необходимы для подготовки постоянно прибывающих новых солдат.
«Мы ведем речь о войне. Это не подготовка к параду, здесь нужно постоянно совершенствоваться», – говорит военный эксперт Грант Ньюшем из Японского форума стратегических исследований.
Деэскалация
Но в этом году учения проводятся сразу после деэскалации напряженности, вызванной решением северокорейского лидера Ким Чен Ына отложить планы запуска баллистической ракеты среднего радиуса действия в сторону американской территории Гуам.
Этот шаг Пхеньяна позволил избежать возможного конфликта, учитывая предупреждение президента США Дональда Трампа, что американские военные находятся «в полной готовности» и ответят на любую атаку «огнем и яростью».
Некоторые политологи предполагают, что Вашингтон отреагировал на проявленную Пхеньяном сдержанность, сократив масштаб учений в этом году, уменьшив количество привлекаемых к ним военнослужащих и отказавшись от использования несущих ядерное оружие бомбардировщиков, а также других стратегических средств.
«Направить примирительный жест в адрес Северной Кореи можно, например, показав, что мы не будем привлекать такие средства стратегического назначения, как бомбардировщики B-1, истребители F-35 или атомные подводные лодки», – говорит политолог Чхве Кан из Асанского института в Сеуле.
«Масло в огонь»
Однако в воскресенье министр обороны США Джим Мэттис заявил, что сокращение участников и техники на учениях в этом году никак не связано с возражениями Северной Кореи.
«Это учения, направленные на защиту Кореи. Это совместные учения, и все это было заранее проработано офицерами-союзниками», – сказал глава Пентагона.
Северная Корея заявила в воскресенье, что учения «подливают масла в огонь», увеличивая вероятность продолжения ракетных и ядерных испытаний в будущем.
Северная Корея долгое время протестует против совместных американо-южнокорейских учений, которые Пхеньян называет «репетицией вторжения». Прошлогодние учения включали планирование военных ударов для ликвидации руководства в Пхеньяне.
«В прошлом году произносилось слово "обезглавливание", поскольку Северная Корея угрожала нам ядерными испытаниями и ракетами, и мы воспринимали эти угрозы очень серьезно», – говорит Чхве Кан.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что совместные учения носят оборонительный характер и не преследуют цель усиления напряженности на полуострове. Он также предостерег Северную Корею от «преувеличения наших усилий по поддержанию мира» и использования их в качестве предлога для провокаций.
Китай и Россия также призвали к одновременной приостановке совместных военных учений и ракетных и ядерных испытаний в КНДР.
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