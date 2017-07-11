Американского сержанта обвинили в поддержке «Исламского государства»

Сержант Армии США, который служил в Ираке и Афганистане, а в последнее время дислоцировался на Гавайях, был арестован по обвинению в оказании материальной поддержки экстремистам «Исламского государства», сообщило ФБР.

Армия и ФБР больше года вели расследование в отношении 34-летнего Икаики Канга, приписанного к 25-й бригаде армейской авиации 25-й пехотной дивизии. В субботу он был арестован агентами ФБР, о чем бюро сообщило Reuters.

В материалах уголовного дела, переданных в окружной федеральный суд в Гонолулу, утверждается, что Канг присягнул на верность «Исламскому государству» – группировке боевиков, захватившей большие территории Сирии и Ирака для самопровозглашенного халифата.

Его также обвиняют в попытке передачи военных документов группировке и обучения ее членов, говорится в заявлении ФБР.