Военнослужащий армии США погиб в ходе боевой операции против боевиков т. н. «Исламского государства» в восточном Афганистане, сообщило военное командование США в среду вечером.

Операция проводилась совместно с афганскими войсками против боевиков регионального филиала ИГИЛ – «Исламского государства в Ираке и Сирии-Хорасане», указывает агентство ABC. Кроме одного погибшего, несколько американских и афганских солдат получили ранения. Все раненые были эвакуированы в ближайший госпиталь. Другие подробности не сообщаются.

Гибель американского военнослужащего – это 11-я потеря за этот год в личном составе контингента армии США в Афганистане. 2 августа еще двое солдат погибли в провинции Кандагар на юге Афганистана.

В течение всего 2016 года в этой стране погибли 10 американских солдат.