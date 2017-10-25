Министр обороны Сербии обвинил США в «недипломатичном» давлении

БЕЛГРАД – Министр обороны Сербии осудил заявление ведущего американского дипломата в регионе, который недавно призвал Белград сделать выбор между Вашингтоном и Брюсселем с одной стороны и Москвой с другой, если страна хочет стать членом Европейского Союза.

В беседе с представителями сербских СМИ министр обороны Александр Вулин, известный своей пророссийской позицией, заявил, что слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи представляют собой «самое большое давление, которое когда-либо оказывалось на Сербию».

«Это заявление не исходило от друга или человека, уважающего Сербию, уважающего наше право на независимое решение», – сказал Вулин, назвавший ремарку Йи «очень недипломатичной».

Выступая на Сербском экономическом саммите в Белграде вечером в понедельник, Йи заявил, что страны-кандидаты в члены ЕС должны четко демонстрировать свое желание вступить в блок, а не колебаться между двумя сторонами.

Заявив, что США являются партнером Сербии на ее пути к членству в ЕС, Йи сказал, что «кандидаты на вступление в ЕС должны четко продемонстрировать, что они действительно хотят стать членами» Европейскго Союза.

«Нельзя усидеть на двух стульях, особенно если эти стулья стоят далеко друг от друга», – заявил дипломат.

Из шести стран Западных Балкан, стремящихся вступить в ЕС — Сербии, Черногории, Македонии, Боснии, Косово и Албании, — Сербия, возможно, наиболее близка к членству.

Но еще не восстановившись от десятилетия войн и экономических потрясений 1990-х годов, Сербия также поддерживает необычайно тесные связи с Россией, которую она традиционно считает «славянским старшим братом».

Несколько дней назад Сербия получила истребители МиГ-29 в качестве «подарка» от президента России Владимира Путина.

Йи выразил обеспокоенность, что Сербия лишь наполовину повернулась к ЕС, а наполовину – к России, добавив, что «страны должны выбрать одну сторону, как бы трудно это ни было».

В администрации президента Сербии Александра Вучича сообщили, что на встрече с ним американский дипломат заявил, что у него создалось «впечатление, что Сербия одной ногой стоит на пути к ЕС, а другой – на пути к союзу с Россией».

Позднее администрация Вучича выпустила заявление, в котором сообщила, что президент внимательно выслушал озвученные Йи опасения и дал ему «очень прямой» ответ.

«[Вучич] обнародует свой ответ в ближайшие дни», – говорится в заявлении.