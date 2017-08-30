США усилят патрулирование воздушного пространства Балтии во время учений «Запад»

США направили расширенное подразделение боевых самолетов для патрулирования воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии во время крупных российских военных учений в Балтийском регионе. Учения «Запад», которые пройдут с 14 по 20 сентября в Беларуси, на западе России и в Калининграде, вызвали беспокойство в регионе, хотя Россия утверждает, что отрабатываться будет только оборонный сценарий, а не подготовка к вторжению в другие страны.

Семь американских истребителей F-15C на этой неделе приземлились на аэродроме Шяуляй, готовясь к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. Это на три самолета больше, чем обычно используется с момента расширения патрульной миссии НАТО после крымского кризиса 2014 года.

Страны Балтии не используют собственные истребители и полагаются на патрульные миссии союзников по НАТО.

«Мы активизируем патрульную миссию на время учений. И мы рады, что у нас здесь есть и дополнительные сухопутные силы», – заявил замминистра обороны Литвы Витаутас Умбрасас, выступая перед журналистами на аэродроме Шяуляй. На время учений «Запад» в странах Балтии в дополнение к основному контингенту десантировались 600 еще военнослужащих.

«В такой ситуации это очень полезно», – добавил он.

Командующий ВВС США в Европе Тод Уолтерс, выступая на пресс-конференции на аэродроме Шяуляй, заявил, что число истребителей было увеличено в связи с «возможностями для подготовки» в Литве, и не упомянул Россию.

«Воздушно-патрульная миссия останется такой же, какой была. Цель миссии – защита суверенного воздушного пространства трех стран Балтии», – добавил Уолтерс.

По словам российских властей, в учениях «Запад» примут участие 13 000 российских и белорусских военнослужащих, а также около 70 самолетов и вертолетов и 700 единиц тяжелой военной техники, в том числе танки, артиллерийские и ракетные системы.

Командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в прошлом месяце заявил, что союзники США в Восточной Европе и Украине беспокоятся, что предстоящие учения могут оказаться «троянским конем» – предлогом, чтобы оставить в Беларуси военную технику.