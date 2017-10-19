После вмешательства России сенаторы предлагают правила рекламы в соцсетях

После появления информации, связанной с российским вмешательством в ход выборов в США, сенаторы-демократы Эми Клобушар и Марк Уорнер намерены представить в четверг законопроект, направленный на предотвращение иностранного вмешательства на выборах с помощью повышения прозрачности рекламы в Интернете.

Новый законопроект, получивший название «Закон о честной рекламе», распространяет на политическую рекламу в социальных сетях законы о транспарентности и раскрытии информации, касающиеся рекламы на телевидении и радио.

Сенатор Джон Маккейн, помогавший в разработке законопроекта, стал первым республиканцем, согласившимся выступить соинициатором документа.

В опубликованном пресс-релизе Уорнер и Клобушар заявили, что отсутствие законов о раскрытии информации о рекламе в социальных сетях стало одной из причин, по которым российские субъекты, возможно, воспользовались этими платформами.

«Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, закупая и размещая политическую рекламу на таких платформах, как Facebook, Twitter и Google, – говорится в заявлении сенаторов. – Содержание и заказчики этих рекламных объявлений остаются загадкой для публики из-за устаревших законов, которые не поспевают за развитием технологий».

После того, как Facebook сообщил, что связанная с Кремлем организация закупила рекламу на 100 тысяч долларов, которая размещалась примерно в то же время, когда в США шла предвыборная кампания, Уорнер и Клобушар выдвинули идею внесения изменений в правила Федеральной избирательной комиссии, обязывающих такие социальные сети, как Facebook и Twitter, раскрывать информацию о заказчиках политической рекламы на своих платформах.

Согласно проекту письма, распространенному сенаторами среди других законодателей в поисках поддержки законопроекта, цифровые платформы, имеющие более одного миллиона пользователей, должны «поддерживать публичное досье со всеми предвыборными сообщениями, закупленными физическим лицом или организацией, которые потратили в общей сложности более 10 тысяч долларов на политические рекламные объявления в Интернете».

Вещательные, кабельные и спутниковые провайдеры также должны принять дополнительные меры для предотвращения потенциального использования их платформ иностранными субъектами для влияния на выборы.

«Закон о честной рекламе не позволит иностранным субъектам влиять на наши выборы путем распространения правил, действующих в отношении телевидения, радио и спутниковых каналов, на политическую рекламу, размещаемую в Интернете», – отметили сенаторы.

Ведущий демократ в комитете Сената по разведке, Уорнер был одним из самых активных законодателей в Конгрессе, выступавших по вопросу потенциального российского вмешательства на выборах.

В дополнение к предложенному законопроекту демократ Уорнер настаивает на том, чтобы такие технологические компании, как Facebook, Twitter и Google, предоставили Конгрессу и общественности больше деталей о масштабах российского влияния с использованием их платформ.

На пресс-конференции ранее в этом месяце Уорнер заявил, что хочет, чтобы американцы, которые видят рекламу, «знали, что источник этой рекламы был создан иностранными субъектами».

Планируется, что представители технологических компаний дадут показания о таком вмешательстве на последовательных слушаниях в комитетах Палаты представителей и Сената по разведке 1 ноября.

Уорнер и председатель комитета Сената по разведке республиканец Ричард Берр заявили, что они ожидают, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в США в 2018 году.

Facebook «готов работать с законодателями и изучить любые разумные законодательные предложения», заявил представитель компании.

Представитель Twitter сообщил, что компания рассчитывает на «сотрудничество с Конгрессом и [Федеральной избирательной комиссией] по этим вопросам».

Представители Google не ответили на просьбу о комментарии.