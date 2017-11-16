Сенатор Франкен извинился перед журналисткой, обвинившей его в сексуальных домогательствах

Сенатор-демократ от штата Аризона Эл Франкен в четверг принес извинения лос-анджелесской журналисткой, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

Лиэнн Туиден, в прошлом телеведущая и модель Playboy, заявила, что во время подготовки благотворительной развлекательной программы для американских военнослужащих на Ближнем Востоке в 2006 году Франкен, до избрания в Сенат работавший комиком в передаче Saturday Night Live, целовал и трогал ее без ее согласия, «и в этом нет ничего смешного».

Как заявила Туиден, в настоящее время работающая ведущей на радиостанции, когда они с Франкеном репетировали скетч, по сценарию которого он должен был ее поцеловать, он «агрессивно засунул язык ей в рот».

В статье, опубликованной на сайте радиостанции KABC, Туиден рассказала: «Я ушла. Я не могла думать ни о чем, кроме того, как бы побыстрее добраться до ванной и смыть с себя его вкус. Мне было противно и казалось, что надо мной совершили насилие».

В конце поездки, когда группа возвращалась в США, Туиден заснула, а затем обнаружила фотографию, на которой ухмыляющийся Франкен держит ее за грудь.

«Я не могла в это поверить. Он трогал меня без моего согласия, пока я спала, – заявила журналистка. – Я чувствовала себя оскорбленной, смущенной, униженной. Как кто-то мог посметь схватить меня за грудь, да еще считать это смешным?»

В изначальном заявлении Франкена говорилось: «Та репетиция определенно запомнилась мне в другом ключе, но я приношу искренние извинения Лиэнн. Что касается фотографии, очевидно, она задумывалась как шутка, но получилось иначе. Мне не следовало этого делать».

Позже он добавил: «Я уважаю женщин. Я не уважаю мужчин, которые не уважают женщин. А тот факт, что мои действия дают людям вескую причину для сомнений, вызывает у меня стыд».

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл призвал Комитет по этике разобраться в действиях Франкена. Описываемая ситуация произошла 11 лет назад, за два года до его избрания в Сенат. Сам Франкен поддержал этот призыв и заявил, что «с радостью окажет содействие».

«Вне зависимости от партийной принадлежности, сексуальные домогательства совершенно неприемлемы, как на рабочем месте, так и где-либо еще», – заявил Макконнелл.

Инцидент с Франкеном всплыл вскоре после того, как конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джеки Шпейер заявила, что ей известны имена двух законодателей, демократа и республиканца, которые замешаны в сексуальных домогательствах.

Конгрессмен-республиканец от штата Вирджиния Барбара Комсток заявила, что недавно узнала об инциденте с участием действующего конгрессмена, который открыл дверь служащей, доставившей ему рабочие бумаги, в одном банном полотенце и затем оголился перед ней. По словам Комсток, служащая вскоре уволилась.

Ряд конгрессменов от обеих партий продвигают законопроект, предусматривающий, что все члены Конгресса и служащие должны пройти тренинги по борьбе с сексуальными домогательствами.

В последние недели множество женщин и мужчин в США выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах, зачастую со стороны влиятельных людей, которые имели контроль над их карьерой. Шквал обвинений посыпался после того, как более 50 женщин, преимущественно голливудских актрис, обвинили в домогательствах влиятельного продюсера Харви Вайнштейна.

Скандал с обвинениями в домогательствах разгорелся и вокруг дополнительных выборов в Сенат в штате Алабама. Две женщины обвинили кандидата-республиканца Роя Мура в том, что он совершал домогательства в их отношении 40 лет назад, когда они еще были подростками, а 30-летний Мур занимал пост прокурора. Еще несколько женщин заявили, что он настойчиво приглашал их на свидания, когда они учились в старших классах. Сам Мур отвергает и обвинения, и обращенные к нему призывы видных республиканцев – снять свою кандидатуру.