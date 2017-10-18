Сенатор Шахин обеспокоена доступом России к исходному коду американского ПО

Американский сенатор Джин Шахин попросила министерство обороны США разъяснить, каким образом оно управляет рисками, связанными с использованием программного обеспечения, которое тщательно изучается властями других стран, заявив, что подобная практика может представлять угрозу национальной безопасности.

Ранее в этом месяце информагентство Reuters сообщало, что компания Hewlett Packard Enterprise разрешила российскому министерству обороны изучить исходный код или внутреннее устройство программного обеспечения для киберзащиты ArcSight, которым пользуется Пентагон для защиты своих компьютерных сетей.

«Система ArcSight компании Hewlett Packard Enterprise является существенным элементом киберзащиты вооруженных сил США», – говорится в письме сенатора-демократа Шахин министру обороны Джеймсу Мэттису, которое оказалось в распоряжении Reuters.

Член комитета Сената по вооруженным силам Шахин заявила, что раскрытие исходного кода ArcSight российскому ведомству дает возможность для эксплуатирования системы, которая используется на платформах [министерства обороны]».

Шахин спросила, пыталась ли администрация Трампа противостоять требованиям предоставить исходные коды, которые выдвигает Россия или другие страны в качестве условия для вхождения на иностранные рынки.

Российские власти оказывают все большее давление на технологические компании, требуя предоставлять на проверку исходный код в обмен на разрешение продавать свои продукты в России. Многие западные фирмы подчинились этим требованиям, но некоторые, включая калифорнийскую компанию Symantec, отказались.