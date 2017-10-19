Бенджамин Кардин: «До завершения расследования по России еще далеко»

Самый высокопоставленный демократ а сенатском Комитете по иностранным делам заявил в четверг, что проводимые Конгрессом расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года будет продолжаться, несмотря на недавние призывы к следователям завершить свою работу.



Беседуя с корреспондентом Сербской службы «Голоса Америки», сенатор Бенджамин Кардин сказал, что следователей не должен сдерживать недавний призыв президента Трампа к завершению расследования российского влияния на ход выборов и вопроса о том, имел ли место сговор его предвыборного штаба с Москвой.

«Я не думаю, что мы подошли к концу расследования», - заявил он «Голосу Америки», отвечая на в комментарии Трампа, сделанные им в понедельник о том, что «американцам это уже надоело».

«Каждый день появляется больше информации», - добавил он. - «Очевидно, что Россия пыталась вмешаться в наши выборы: они явно использовали кибертехнологии, они явно поддерживали одного из наших кандидатов, президента Трампа. В настоящее время появляется все больше и больше доказательств того, что они, возможно, осознанно или нет, использовали граждан нашей собственной стран. Очевидно, что они проявляли активность в Интернете, покупая рекламные объявления. Сейчас мы узнаем обо всем этом».

По словам Кардина, недавние замечания Трампа, которые совпадают с призывами растущего числа республиканцев завершить расследование ((http://www.cnn.com/2017/10/18/politics/republicans-congress-russia-investigation/index. html)) к концу этого года, не повлияют на активность в этом вопросе Конгресса США.

«Мы не можем ничего сказать о расследовании специального прокурора Роберта Мюллера; это расследование идет своим чередом. Однако что касается расследования в Конгрессе, то мы не знаем, когда оно завершится. Что мы знаем, так это то, что это еще не конец запросам конгресса в этом расследованиям. Поэтому, нет, мы еще не подошли к завершению», - заявил Кардин.