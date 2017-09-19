Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в размере 500 миллионов долларов

Американский Сенат одобрил законопроект, санкционирующий выделение Украине помощи в сфере безопасности на сумму в 500 миллионов долларов, включая поставку оборонительного летального оружия.

Он также одобрил предоставление 100 миллионов долларов странам Балтии для укрепления их потенциала сдерживания российской агрессии.

В то же время Закон об ассигнованиях на оборону на 2018 год предусматривает ограничения на выделение Украине половины указанной суммы до тех пор, пока министр обороны США не подтвердит, что Киев принял существенные меры по реализации институциональных реформ в области обороны.

В Вашингтоне считают, что эти реформы необходимы для поддержания потенциала, созданного с использованием оказываемой помощи в сфере безопасности.

Законопроект был одобрен 89 голосами «за» при 8 голосах «против» на фоне масштабных совместных учений России и Беларуси у границ НАТО, вызвавших опасения, что Москва пытается запугать Украину, страны Балтии и другие бывшие советские республики.

Пока неясно, какое летальное оборонительное оружие будет поставлено Украине. Ранее СМИ сообщали, что речь может идти о противотанковом оружии и системах для нейтрализации российской артиллерии.

Законопроект также предусматривает возможность лечения раненых украинских солдат в США.

Президент Украины Петр Порошенко, написал во вторник на своей странице в Facebook, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности.



Порошенко, который находится в США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, также дал высокую оценку американской военной помощи его стране.

«Мы очень ценим тот факт, что США стоят плечом к плечу в нашей борьбе, – сказал Порошенко, выступая перед курсантами американской военной академии в Вест-Поинте, штат Нью-Йорк. – Ваша страна остается мировым лидером в оказании практической помощи вооруженным силам Украины».

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн подчеркнул важность законопроекта для укрепления военной мощи США.

«Фундаментальная цель этого закона состоит в том, чтобы обеспечить наши вооруженные силы тем, что им нужно для выполнения работы, о которой мы их просим, – сказал Маккейн. – У Конгресса нет более высокой обязанности, чем делать все, что в наших силах, чтобы поддержать наших соотечественников-американцев, которые служат и ежедневно жертвуют собой, чтобы мы были в безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что возможные поставки летального оружия Киеву в Кремле считают контрпродуктивными.

«Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», – цитирует агентство ТАСС заявление Пескова.

Кроме Украины законопроект разрешает выделить до 100 миллионов долларов на поддержку совместной программы стран Балтии по повышению сопротивляемости и укрепления потенциала для сдерживания российской агрессии.

Законопроект также предусматривает выделение 65 миллионов долларов на программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования, чтобы начать сокращать разрыв, возникший в результате предполагаемых нарушений Россией договора о РСМД.­

Москва отрицает, что эти нарушения имели место.

В то же время законопроект требует, чтобы эта программа не была нарушением договора со стороны США.

Законодательный акт предусматривает регулярную оценку стратегии и потенциала российской информационной войны, вредоносных действий в киберпространстве и средств экономического принуждения.

Документ также продлевает запрет на использование средств министерство обороны в целях двустороннего военного сотрудничества с Россией.

Белый дом выступал против некоторых разрозненных положений закона об ассигнованиях на оборону в размене 700 миллиардов долларов, но президент Дональд Трамп не грозил наложить на него вето.