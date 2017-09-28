Республиканцы в Сенате: перегруппировка сил после серии неудач

Республиканские лидеры в Сенате на этой неделе потерпели поражение, которое может принести неприятности для повестки дня президента Трампа и помешать надеждам республиканцев увеличить или хотя бы сохранить большинство в палатах Конгресса на промежуточных выборах в следующем году.

Радикальный кандидат, выступающий против истеблишмента, победил на республиканских праймериз во вторник. За несколько часов до этого очередная попытка отменить закон о здравоохранении, известный как Obamacare, была отложена, а влиятельный сенатор-республиканец объявил о своей отставке.

Для лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла вторник ознаменовался триадой плохих новостей.

Во-первых, несмотря на давление президента Трампа, республиканцам вновь не удалось отменить Obamacare.

«У нас нет необходимого (количества) голосов», – признал один из инициаторов законопроекта – сенатор Билл Кэссиди.

Затем союзник Макконнелла – глава Комитета по международным делам Боб Коркер – заявил, что уйдет в отставку в следующем году.

Через несколько часов еще один соратник Макконнелла – сенатор от Алабамы Лютер Стрейндж – проиграл праймериз ультраконсервативному популистскому сопернику Рою Муру.

«Я верю, что мы можем сделать Америку великой. Но мы должны сделать Америку хорошей... Мы одна нация перед Богом», – заявил Мур.

Бывший председатель Верховного суда Алабамы, приверженец религиозного фундаментализма, Мур может стать непредсказуемым членом республиканской фракции, если победит на выборах в декабре.

«Он не скрывает, что имеет репутацию несистемного игрока, который готов идти против партийных лидеров, против истеблишмента, если это будет отвечать его интересам. Это может стать проблемой в работе лидера большинства Митча Макконнелла», – констатирует Молли Рейнольдс из вашингтонского Института Брукингса.

В победе Мура видят предупредительный выстрел для республиканцев на Капитолийском холме.

«Когда вы не можете добиться законодательных побед по таким очень важным вопросам, как Obamacare, действующим законодателям становится очень сложно добиться переизбрания», – напоминает в этой связи политический стратег-республиканец Джон Фиери.

После провала отмены Obamacare республиканцы обратились к следующему важному пункту повестки дня: снижению налогов.

«У нас есть возможность фундаментально переосмыслить наш налоговый кодекс, которая возникает один раз в поколение», – заявил Митч Макконнелл.– Мы можем освободить экономику, помогая экономическому росту и привлекая рабочие места».

Оппозицию демократов становится, однако, все более упорной.

«Вот что я вам скажу: с американским народом этот номер не пройдет», – подчеркнул лидер Демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

По-видимому, единство республиканцев в 100-местном Сенате вновь подвергнется испытанию.

«Они располагают только 52 местами, – уточняет Рейнолдьдс – А когда вы решаете принимать законы на партийной основе, вам нужно держать в узде всех ваших сенаторов».

Налоговая реформа может стать для республиканцев последним шансом решить одну из важных проблем в повестке дня Трампа перед промежуточными выборами в следующем году и ответить на запросы рядовых членов своей партии.

«Сегодня республиканская электоральная база – это избиратели Трампа, – напоминает Фиери. – И они рассматривают любые попытки республиканцев заблокировать усилия президента Трампа как прямые атаки на них».

При этом президент Трамп осудил республиканских сенаторов за неспособность отменить Obamacare и едва ли будет сдерживать критику в случае провала налоговой реформы.