В Конгрессе не придают большого значения сокращению дипмиссии США в России

ВАШИНГТОН – Американские законодатели не придали большого значения сокращению персонала дипломатической миссии США в России, которого потребовал Кремль в ответ на жесткие санкции, одобренные Конгрессом на прошлой неделе.

Работая над законопроектом о санкциях против России в связи с ее вмешательством в прошлогодние выборы, представители демократов и республиканцев в Сенате проявили редкое единодушие: документ был одобрен 98 голосами «за» при 2 «против».

Республиканский сенатор Сюзан Коллинз считает, что распоряжение Кремля о сокращении персонала дипломатических миссий США более чем на 700 человек никак не повлияет на эту решимость.

«Я предполагала, что президент Владимир Путин предпримет какие-то ответные шаги, игнорируя тот факт, что именно его действия стали поводом для американских санкций, – сказала Коллинз. – Русским нужно изменить свое поведение».

Законопроект также вводит санкции против Северной Кореи и Ирана и устанавливает, что любое решение об ослаблении санкций должно получить одобрение Конгресса.

Последнее особенно отметил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

«Президент Путин не сможет избежать жалящей силы этих санкций без согласия Конгресса, – сказал Шумер. – Пусть это станет недвусмысленным посланием Путину и другим странам, которые подумывают о вмешательстве в наши выборы. Если вы вмешиваетесь в наши выборы, которые мы считаем неприкосновенными, против вас будут вводиться санкции. И эти санкции будут суровыми».

Помощник лидера республиканского большинства в Сенате Джон Корнин не сожалеет о действиях Конгресса.

«Я рад, что мы продвинулись с этими санкциями, – заметил он. – Я понимаю, что Путин может разыграть какие-то карты, но надеюсь, что это приведет к признанию, что есть области, где мы можем работать вместе, например, борьба с ИГИЛ и угроза терроризма».

Среди сотрудников дипмиссии, которые будут уволены в связи с распоряжением Кремля, вероятно, будет много россиян, которые были наняты на местах.