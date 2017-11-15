Сенатский комитет проголосует по вопросу о бурении в арктическом заповеднике

Бурение нефти в природном заповеднике на Аляске в среду может стать на шаг ближе к реальности: в Сенате пройдет голосование об открытии части заповедника, за неприкосновенность которого борются защитники окружающей среды.

Республиканцы, контролирующие Конгресс и Белый дом, давно хотят открыть для разведки нефти часть Национального арктического заповедника, известную как зона 1002.

Сенатор от штата Аляска Лиза Меркауски, возглавляющая сенатский Комитет по энергетике, настаивает, что это необходимо для создания рабочих мест и расширения базы природных ресурсов страны. Однако бывшие чиновники, работавшие как при республиканских, так и при демократических администрациях, считают бурение в заповеднике рискованным, а энергетический бум в континентальной части США ослабляет аргумент об экономической обоснованности подобного шага.

«Нам не нужно вести разведку в Арктическом заповеднике, одном из самых рискованных и дорогостоящих мест для добычи энергетических ресурсов, чтобы укрепить энергетическую безопасность страны», – считает Стив Уильямс, возглавлявший Службы охраны рыбных ресурсов и живой природы при экс-президенте Джордже Буше-младшем.

Он и еще пятеро бывших чиновников во вторник изложили свою позицию в письме к комитету Мурковски, копия которого оказалась в распоряжении агентства Reuters.

Регион, находящийся под охраной с 1960 года и переименованный в Национальный арктический заповедник в 1980 году экс-президентом Джимми Картером, служит местом проживания таких видов, как карибу, белый медведь и миллионов птиц, мигрирующих по шести из семи континентов.

Получить 60 из 100 голосов в Сенате в поддержку бурения в заповеднике не удавалось десятки лет, однако на этот раз республиканцы привязали эту инициативу к законопроекту по бюджету.