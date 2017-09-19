Сенат США предложил узаконить запрет на продукцию «Лаборатории Касперского»

Американский Сенат одобрил законопроект, запрещающий федеральным ведомствам использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

Запрет содержится в поправке к Закону об ассигнованиях на национальную оборону, которая была внесена после устного голосования в четверг. Сам законопроект, вместе с поправкой, был одобрен в понедельник.

Голосование по поправке было инициировано сенатором-демократом из Нью-Гэмпшира Джин Шахин после того, как на прошлой неделе министерство внутренней безопасности потребовало от всех федеральных ведомств удалить программы «Лаборатории Касперского» со своих компьютеров в течение 90 дней.

«Собранные против "Лаборатории Касперского" доводы неопровержимы, – говорится в заявлении Шахин, сделанном после голосования. – Прочные связи между "Лабораторией Касперского" и Кремлем вызывают тревогу и хорошо задокументированы».

По словам сенатора, поправка «устраняет реальную уязвимость в нашей системе национальной безопасности».

«Я аплодирую администрации Трампа за то, что она прислушалась к моему призыву удалить программное обеспечение "Лаборатории Касперского" со всех федеральных компьютеров, – говорится далее в заявлении Шахин. – Важно, чтобы этот запрет стал частью законодательных норм и был распространен на все федеральное правительство, что и предполагает моя поправка. Учитывая мощную двухпартийную поддержку этого предложения в обеих палатах, я уверена, что вскоре оно получит силу закона».