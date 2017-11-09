Демократы начинают расследование «вредоносного влияния» России в мире

Демократы из комитета Сената по международным отношениям проводят собственное, без участия республиканцев, расследование «вредоносного влияния России во всем мире», сообщил пресс-секретарь законодателей.

Шон Бартлетт, представитель сенатора Бена Кардина, который возглавляет эту работу, заявил, что демократы готовят «крупный доклад» о том, как Россия пытается посеять недоверие и смятение, поддерживать радикальные голоса в спорных вопросах и получить рычаги влияния при одновременном ослаблении поддержки демократии и институтов.

Новое расследование включается в череду разбирательств целого ряда структур, которые пытаются установить, вмешивалась ли Россия в ход выборов в США в 2016 году, и имел ли место сговор между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Москвой.

Такие расследования ведут возглавляемые республиканцами комитеты Конгресса, включая комитеты Сената и Палаты представителей по разведке, а также специальный прокурор Роберт Мюллер.

Трамп отрицает все обвинения в сговоре, также как и Москва отрицает вмешательство на выборах.

Хотя демократы из комитета по международным отношениям не занимаются выборами в США, они утверждают, что выявили возглавляемые Россией усилия по оказанию влияния на выборах во многих других странах.

«В докладе описывается, как эти усилия возглавляются правительственными спецслужбами и подкрепляются государственными предприятиями, связанными с Кремлем олигархами и российскими криминальными группировками, которые, фактически, были национализированы государством», – говорится в заявлении Бартлетта, направленном по электронной почте.

Расследование комитета включало контакты с правительствами других стран. В числе стран, обсуждавших вмешательство России, были Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Республиканские члены комитета говорят, что знали о расследовании, но не участвовали в нем.

«Мы знаем, что сенатор Кардин составляет доклад о попытках России вмешаться в выборы в Европе, но его сотрудники пока не поделились им с нами», – заявила Мика Джонсон, представитель сенатора Боба Коркера, возглавляющего комитет.

Пока неясно, когда этот доклад может быть обнародован.