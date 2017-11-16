Сенат одобрил Закон о национальной обороне на новый финансовый год

Сенат Конгресса США принял в четверг одобрил законопроект, предполагающий ассигнования на сумму 700 миллиардов долларов на оборонные нужды. Таким образом, верхняя палата Конгресса поддержала призыв президента Трампа к укреплению вооруженных сил страны.

Прибегнув к устному голосованию, Сенат утвердил Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) на 2018 финансовый год. Напомним, что этот закон, определяющий финансирование вооруженных сил США, принимается ежегодно.

Накануне Закон о национальной обороне на 2018 финансовый год приняла Палата представителей. Теперь, одобренный Сенатом, документ направлен на подпись президенту Трампу.

В законопроекте, в частности, предусматривается продление мер по отражению агрессии со стороны России.

Речь идет о продлении срока действия ограничений на военное сотрудничество с Россией, а также о мерах против действий, направленных на признание суверенитета РФ над Крымом.

Предполагается продление и развитие инициатив по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, поддержка Европейской инициативы сдерживания, продолжение усилий по подготовке сил безопасности восточноевропейских стран в рамках международных учений и оказание помощи странам Балтии в целях повышения их потенциала по сдерживанию агрессии со стороны России.

Документ также предусматривает составление ежегодных докладов о действиях России в сфере безопасности, распространения дезинформации и пропаганды. Кроме того, Конгресс отмечает важную роль учрежденного при НАТО центра сбора и обобщения разведывательной информации на фоне усиления угроз со стороны РФ.