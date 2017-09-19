Сенат санкционировал предоставление Украине вооружений оборонного характера

КИЕВ – Украина приветствует решение Сената США по вопросу о выделении полумиллиарда долларов для поддержания безопасности и оборонной сферах. Об этом на своей странице в Фейсбуке 19 сентября написал президент Петр Порошенко, назвав решение Сената Соединенных Штатов «важной вестью перед моей встречей с президентом США Дональдом Трампом».

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – отмечает в сообщении на своей странице президент Украины Петр Порошенко.

Перед лицом такого сильного сдерживания Москве придется дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление

По мнению лидера украинского государства, расходы для Украины в проекте Закон об ассигнованиях на оборону на 2018 год «санкционируют предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера».

«В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

Во время выступления перед курсантами американской военной академии в Вест-Поинте, штат Нью-Йорк, президент Порошенко отметил, что решение о поставках американского оборонительного вооружения повысит цену, которую России придется заплатить в случае агрессивных действий против Украины.

«Перед лицом такого сильного сдерживания Москве придется дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление», – сказал Петр Порошенко.

Пресс-служба украинского лидера цитирует его словам о том, что «принятие положительного решения по этому вопросу может сохранить жизнь украинским воинам и отметил, что это является самым важным».

деньги направят на техническое оборудование украинской армии, закупку средств, систем противовоздушной обороны и на обеспечение военно-морских сил

С 18 по 21 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом. В повестке дня украинского лидера – участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступление с речью ходе общих прений ГА ООН, участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава украинского государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба президента Украины.

Армия и ее серьезная модернизация

По мнению эксперта по вопросам международной безопасности Украинского независимого центра политических исследований Виталия Мартынюка, противовоздушная оборона, военно-морские силы – две сферы, которые требуют поддержки, модернизации и восстановления при помощи западных партнеров.

«Из сообщений, которыми сопровождается новость о решении Сената США, можно сделать вывод, что деньги направят на техническое оборудование украинской армии, закупку средств, систем противовоздушной обороны и на обеспечение военно-морских сил. Из этого перечня видно, что в Вашингтоне намерены уделить внимание укреплению противовоздушной обороны, и возобновления Военно-морских сил Украины, которые, практически, полностью потеряли все боевые корабли во время аннексии Крыма.

Полмиллиарда долларов – это хороший задел для технического перевооружения армии

Американские военные проводят строительство военно-морского оперативного центра на базе украинских ВМС в Очакове на Черном море – это еще одно подтверждение желания укрепить морскую береговую линию Украины», – отмечает Виталий Мартынюк.

Виталий Мартынюк считает, что помимо дискуссии о предоставлении летального оружия, Украине необходимо провести серьезную модернизацию сухопутных сил.

«Украинская армия использует в основном постсоветские образцы оружия, есть планы в следующем году строить для украинской армии новые танки “Оплот”, есть образцы оружия, которое нужно модернизировать», – отмечает Виталий Мартынюк.

Финансовая помощь, поддержка мирового сообщества, по словам Виталия Мартынюка, вынудят Россию увеличивать военные расходы для противостояния с Украиной.

Перевооружение и стандарты НАТО

Помощь Соединенных Штатов, по мнению управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, поможет не только укрепить обороноспособность страны, но и приблизить Вооруженные силы к стандартам НАТО.

«Полмиллиарда долларов – это хороший задел для технического перевооружения армии. Перечень необходимых средств, на которые будут расходоваться помощь – средства связи, антирадарные установки – это то, чего не хватает Вооруженным Cилам, чтобы быть мобильными, максимально снаряженными для отражения удара. Есть надежда, что поддержка будет постоянно увеличиваться, в будущем мы сможем рассчитывать на один-два миллиарда долларов год. Такая сумма является достаточной для серьезного перевооружения армии, достижения стандартов НАТО», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Введение миротворцев до границы будет означать фактическую деоккупацию Донбасса

Еще одним компонентом укрепления безопасности Украины, Тарас Загородний называет возможность отправки на восток страны миротворческих подразделений для урегулирования конфликта на оккупированных территориях.

«Эта дискуссия ведется с осени прошлого года, и один из вариантов для Кремля выйти из Донбасса с сохранением лица – поддержать план для работы миротворческой миссии на всей оккупированной территории, вплоть до контроля на границе с Россией», – подчеркивает Тарас Загородний.

Он считает, что Украина сможет безболезненно интегрировать оккупированные территории при поддержке мирового сообщества, финансовой помощи США Вооруженных сил и разумной политике украинской власти.

«Введение миротворцев до границы будет означать фактическую деоккупацию Донбасса, милитаризация региона быстро будет разрушена, появится возможность возобновления финансовой системы и интеграции предприятий в экономику Украины, люди начнут свободно ездить. Это оптимистический сценарий, который быстро вернет Украине контроль над оккупированными территориями», – утверждает Тарас Загородний.

Следующим этапом, по его словам, будет «давление и иски в международных судах для возвращения Крыма».