Спецпосланник уходит из Госдепартамента в связи с позицией Трампа

Один из трех специальных посланников Госдепартамента по науке публично заявил об уходе в отставку.

Дэниел Каммен продолжил череду отставок в связи с реакцией президента США Дональда Трампа на митинг белых националистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли, Каммен опубликовал в Твиттере письмо, в котором отметил, что отказ Трампа осудить сторонников превосходства белой расы и неонацистов является частью «более широкой модели поведения, которая потакает сексизму и расизму и пренебрегает благосостоянием всех американцев, мирового сообщества и планеты».

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что ответственность за конфликт между белыми националистами и участниками контрдемонстрации в Вирджинии 12 августа, которое переросло в насилие, несут «обе стороны».